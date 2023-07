Elon Musk darf sich mal wieder auf die Schulter klopfen: Im zweiten Quartal des Jahres hat Tesla einen neuen Lieferrekord aufgestellt und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Zuletzt hatte der E-Auto-Hersteller die Preise für seine Fahrzeuge spürbar gesenkt.

Tesla: Neuer Lieferrekord bei E-Autos

Zwischen April und Juni 2023 hat Tesla so viele E-Autos wie noch nie zuvor in einem zweiten Quartal ausgeliefert. Nach eigenen Angaben kamen 466.140 Neuwagen bei Kunden an, was einem starken Plus von 83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum und rund 10 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2023 entspricht.

Besonders das Tesla Model 3 und Y haben für viel Interesse gesorgt, sie wurden 446.915 Mal ausgeliefert. Anders sieht es bei den teureren Fahrzeugen Model S und X aus, die in den Monaten April, Mai und Juni nur auf 19.225 Auslieferungen kamen (Quelle: Tesla).

Mit dem neuen Lieferrekord hat Tesla die Erwartungen von Analysten übertroffen. Diese waren davon ausgegangen, dass im zweiten Quartal nicht mehr als 450.000 E-Autos bei Kunden ankommen werden. Manche prognostizierten sogar nur rund 440.000.

Der neue Rekord dürfte mit mehreren Preissenkungen zu erklären sein, die Tesla bereits Ende 2022 einführte. Laut Tesla-Chef Elon Musk sei es für das Unternehmen derzeit wichtiger, die Verkaufszahlen nach oben zu schrauben, als von einer höheren Marge zu profitieren. Die gesunkenen Preise für die Elektroautos dürften Tesla auch in den kommenden Quartalen zugutekommen.

Tesla: Knapp 480.000 E-Autos produziert

Tesla hat im zweiten Quartal des Jahres nach eigenen Angaben knapp 480.000 Fahrzeuge produziert. Auch dieser Wert liegt höher als von Experten vermutet. Im ersten Quartal hatte die Überproduktion bereits bei rund 18.000 E-Autos gelegen, verglichen mit 13.560 Fahrzeugen zwischen April und Juni.