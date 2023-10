Tesla taumelt: Umstrittener Cybertruck soll Elon Musk retten

Tesla hat E-Autos so sehr geprägt wie kein anderer Hersteller bisher. Doch auch der E-Auto-Pionier muss derzeit bittere Pillen schlucken. Während man immer mehr Elektroautos verkauft, bleibt immer weniger Geld bei Tesla hängen. Jetzt muss Musks Prestigeprojekt Cybertruck das Ruder rumreißen.

Tesla Facts

Tesla-Chef wird konkret: Cybertruck soll im November starten

Viele Kritiker werfen Tesla-Chef Elon Musk immer wieder vor, dass er viel verspricht – zu viel, um genau zu sein. Ob autonomes Fahren per Autopilot, ein neuer Roadster oder eben der Cybertruck, die Liste seiner Ankündigungen ist lang, ohne das bisher etwas davon eingelöst wurde.

Zumindest beim Cybertruck soll es bald aber soweit sein. Während der üblichen Telefonkonferenz über die aktuellen Quartalszahlen kündigte Musk an, dass Ende November die Auslieferungen des ungewöhnlichen Pick-ups starten sollen. Via X (ehemals Twitter) wird genauer der 30. November als Datum für ein „Cybertruck Delivery Event“ an der texanischen Gigafactory genannt:

Nach mehreren Verschiebungen des Elektro-Pick-ups sowie weiteren, wenig konkreten Ansagen über einen möglichen Starttermin und häufigen Problemen bei der Herstellung gibt es damit jetzt offenbar einen festen Termin. Ob Tesla ihn dieses Mal hält, wissen wir spätestens in einigen Wochen.

Typischerweise erhalten bei Delivery Events von Tesla einige ausgewählte erste Kunden öffentlichkeitswirksam ihre Fahrzeuge – die dann oft schon lange überfällig sind.

Wie gut – oder auch nicht so gut – der Autopilot von Tesla wirklich ist, hat der Chef höchst selbst vorgeführt:

Die aktuelle Ankündigung des Cybertrucks kommt für Musk genau rechtzeitig. Denn wie in der Konferenz klar wurde, steuert Tesla zwar bereits jetzt auf den nächsten jährlichen Auslieferungsrekord zu. Die Rede ist von mindestens 1,8 Millionen Fahrzeugen in 2023.

Tesla hat zu kämpfen: E-Auto-Giganten brechen Gewinne weg

Doch gleichzeitig verdient der Autobauer so wenig wie noch nie an seinen Fahrzeugen. Während Tesla beim Umsatz um neun Prozent zulegte, hatten Analysten mit einem noch größeren Effekt der Preissenkungen auf die Verkaufszahlen gerechnet. Trotz steigender Verkaufszahlen ist Teslas Gewinn um 44 Prozent massiv eingebrochen. Mit weiteren Kosteneinsparungen will man dem etwas entgegensetzen (Quelle: Business Insider).

Laut Musk spürt Tesla den Sog des schlechten wirtschaftlichen Umfelds. Tesla sei ein robustes Schiff, so der CEO. „Wir gehen nicht unter, aber selbst ein großartiges Schiff hat in einem Sturm zu kämpfen.“