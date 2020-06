Wie bereits bekannt wurde, können Film- und Serienproduktionen in Großbritannien unter Auflagen fortgesetzt werden. Das Team hinter der Netflix-Serie The Witcher scheint einen Plan zur Erfüllung der Auflagen zu haben und einen Starttermin für die Dreharbeiten festgelegt.

Die Dreharbeiten an der Netflix-Serie The Witcher können nach der Pause durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie fortgesetzt werden. Wie die Seite Redanien Intelligence berichtetn geht die Produktion der zweiten Staffel am 3. August 2020 weiter.

Die Staffeln hatte jedoch noch vier bis fünf Monate an Dreharbeiten vor sich, unter den Auflagen könnte sich diese Zeit jedoch noch verlängern. Die Informationen zu Fortsetzung der Produktion stammen von Production Weekly, einer Datenbank für Film- und Serienprojekte.

Die Firma Platige Image ist für die Special Effects zuständig und plant weiterhin im Juli 2021 mit ihrer Arbeit fertig zu sein. Bei der ersten Staffel lag dieses Datum im November 2019, also einen Monat vor Release. Ein Start für Staffel 2 könnte also August 2021 denkbar sein.

Originalmeldung vom 3. Juni 2020:

The Witcher auf Netflix: Gute Neuigkeiten für die zweite Staffel

Durch die Beschränkungen während der Corona-Pandemie sind viele Film- und Serienproduktionen unterbrochen worden. Unter Auflagen kann es jedoch weiter gehen – auch für The Witcher.

Wie auch in Deutschland, lockert Großbritannien die Beschränkungen zum Schutz vor der Corona-Pandemie. Diese Lockerungen führen dazu das auch im Bereich der Film- und Serienproduktion wieder gearbeitet werden kann. Es geht also auch weiter mit der zweiten Staffel von The Witcher auf Netflix.

Wie der britische Guardian berichtet, darf auch weiter am neuen Batman-Film mit Robert Pattinson, dem dritten Teil von Fantastic Beasts und auch Disneys Realverfilmung von Die kleine Meerjungfrau gearbeitet werden.

Das Ganze findet aber nur unter gesonderten Auflagen statt. Diese Richtlinien, so Deadline, beinhalten unteranderem ein Training für alle Beteiligten, regelmäßige Gesundheitschecks und eine Quarantäne-Phase für Crew-Mitglieder, die aus dem Ausland für die Produktion anreisen.

Es geht also nicht sofort mit Volldampf weiter, die Auflagen sind natürlich umfangreicher und bremsen die Produktionen, sind aber für die Gesundheit der Crew und Schauspieler absolut notwendig.