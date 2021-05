Apples Sprachassistent auf iPhone, iPad und Mac hört eigentlich aufs Wort, doch es gibt Fälle, da verschließt Siri die „Ohren“. Mit dem folgenden Tipp beseitigen wir ein häufiges Verständigungsproblem – funktioniert sowohl mit iOS als auch bei iPadOS auf Apples Tablet.

Mit dem Sprachkommando „Hey Siri“ erweckt Apples Sprachassistent zum Leben und hört sich Wünsche und Fragen problemlos an. Problemlos? Nicht immer hört Siri aber auch wirklich zu, nämlich dann, wenn das iPhone oder das iPad mit dem Display auf dem Tisch liegt beziehungsweise wenn der Bildschirm verdeckt wird. Dann stellt sich Siri taub und ignoriert Nutzerinnen und Nutzer. Woran liegt dies nur?

iOS-Einstellungssache: Siri hört nicht immer zu

Das Verhalten ist von Apple so durchaus beabsichtigt, denn legen die Anwender iPhone und iPad „bäuchlings“ auf den Tisch, werden so doppelte Hey-Siri-Aufrufe vermieden, beispielsweise, wenn noch ein HomePod sich im Raum befindet. Kurzum: Eigentlich kein Fehler, eher ein Feature. Vorausgesetzt, man weiß darüber auch Bescheid und findet die Funktionalität nicht nur per Zufall heraus. Doch es soll auch Situationen geben, in denen man dies nicht möchte, dann soll Siri immer und jederzeit zuhören. Geht dies überhaupt?

Die Lösung steckt in den Bedienungshilfen

Bekommen wir hin, der Weg führt mal wieder über die Bedienungshilfen. Die finden wir in den Einstellungen von iOS und iPadOS. Wir scrollen beim eben genannten Punkt ganz nach unten und gelangen so zu den „besonderen“ Siri-Einstellungen. Dort angelangt entdecken wir die Option „Immer auf „Hey Siri“ achten“. Standardmäßig deaktiviert, legen wir kurzerhand den Schalter um. Ab sofort hört Siri auf iPhone und iPad immer zu, auch wenn der Bildschirm nach unten weist oder auch verdeckt wird.

Als praktisch könnte sich dies beispielsweise in Notfällen erweisen, wenn Nutzerinnen und Nutzer verhindert sind, nicht mehr ans iPhone gelangen und dennoch gerne per Zuruf einen Hilferuf mittels Siri absetzen möchten. Aktivieren wir das Feature, sind wir auf solche Fälle in Zukunft besser vorbereitet.