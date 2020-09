Bildquelle: Sony.

Kaum ein Spiel hat in letzter Zeit so viel Kritik und teilweise auch Hass einstecken müssen wie The Last of Us 2. Trotz dieser Hasswellen, kann das Spiel jetzt einen erstaunlichen Rekord knacken.

The Last Of Us 2 Facts

The Last of Us 2: Doch beliebter als gedacht?

The Last of Us 2 war in den letzten Wochen ein großes Streitthema. Schuld daran sind ein paar Szenen, die bei den Spielern alles andere als gut ankamen. Das Resultat waren schlechte Bewertungen und ein Shitstorm vom feinsten.

Dementsprechend weit abgeschlagen befindet sich das Spiel im weltweiten Ranking hinter Spielen wie Marvel's Spider-Man und God of War, doch in einem Schlüsselelement hat The Last of Us 2 sie übertroffen.

Es sind viele Easter Eggs versteckt. Habt ihr sie schon alle entdeckt?

Bilderstrecke starten (15 Bilder) The Last of Us 2: Die 14 coolsten Easter Eggs

The Last of Us 2: Eine fesselnde Geschichte

Beim Abschließen von Spielen auf der PlayStation 4 könnt ihr Errungenschaften freispielen. Diese belegen nicht nur euer erfolgreiches Voranschreiten im Spiel, Trophäen geben auch Aufschluss über den Prozentsatz der Spieler, die diese Errungenschaften freispielen.

Einem aktuellen Screenshot von Gamerant zufolge haben mehr als die Hälfte der Spieler The Last of Us 2 auch tatsächlich abgeschlossen – 58 %, um genau zu sein.

Dieser Prozentsatz ist viel höher als bei anderen beliebten PS4-Spielen, wobei die nächst höchste Abschlussquote bei Final Fantasy 7 Remake und God of War 53,3 % beziehungsweise 51,8 % beträgt.

Obwohl dieses Spiel schon jetzt die höchste Abschlussquote aufweist, bedeutet dies nicht unbedingt, dass es bei 58 % bleibt. Um The Last of Us 2 durchzuspielen, benötigt man etwa 20 bis 40 Stunden, das heißt, einige Spieler stecken vielleicht noch mitten in der Geschichte.

The Last of Us: American Dreams: Der Prequel-Comic zum Game-Hit

Trotz der Kontroversen und Kritiken rund um das Spiel, hat The Last of Us 2 offensichtlich dennoch eine fesselnde Geschichte zu bieten.

Wenn ihr es jetzt auch kaufen und ausprobieren möchtet, nutzt gerne folgenden Button. Der bringt euch direkt zur Produktseite im PlayStation Store. Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr hier auch sparen, so zahlt ihr im Moment nur 59,99 Euro statt 69,99 Euro.

Ob sich die Verkaufszahlen in Zukunft bessern werden, bleibt abzuwarten. Vielleicht gibt die kommende „The Last of Us“-Serie dem Spiel noch einmal einen Pusch.

Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr das Spiel bereits beendet? Wie lang habt ihr gebraucht? Schreibt es uns sehr gerne in die Facebook-Kommentare.