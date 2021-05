Ich gehöre vermutlich zu den wenigen, die sowohl mit der PlayStation 5 als auch mit der neuen Xbox Series Glück hatten. Die Freude währte allerdings nicht lange und bereits nach wenigen Monaten habe ich vor, mich von einer Konsole zu trennen – Schuld hat allerdings nicht das Gerät an sich.

Der Release der PlayStation 5 wird wohl immer vom Vorbesteller-Chaos und den Lieferengpässen gebrandmarkt sein und auch jetzt, rund ein halbes Jahr später, sind die Konsolen verdammt knapp. Auch bei Microsoft sieht es nicht viel besser aus, vor allem die Xbox Series X ist meistens vergriffen. Dennoch hatte ich Glück und konnte mir nicht nur die PS5, sondern auch eine Xbox Series S sichern.

Vielleicht merkt ihr daran schon, dass ich noch nie Fan einer bestimmten Plattform war. Meine Leidenschaft für Gaming ging damals mit dem C64 los, zog sich über den Game Boy, das Nintendo 64, die PlayStation 1, die Xbox 360 und noch weitere Konsolen. Inzwischen spiele ich selbst viel am PC, brenne aber auch dafür, mich gemütlich auf das Sofa zu fläzen, eine Konsole anzuschmeißen und den Controller in die Hand zu nehmen – aber genau da liegt für mich das Problem.

Microsoft, wo bleibt die nächste Generation?!

Ich hatte mich wirklich auf meine neue Xbox-Konsole gefreut. Als Nutzer des Game Pass Ultimate habe ich Zugang zu Hunderten Spielen sowohl auf PC als auch auf der Konsole – die perfekte Ausgangssituation also. Als ich die Konsole dann neben meine PS5 stellte, überkam mich ein Glücksgefühl und ich nickte zuversichtlich, doch als ich den Controller in die Hand nahm, war die Freude für mich schnell wieder vorbei.

Wieso? Wieso ergänzt Microsoft die aufwendig angepriesene Next-Gen-Konsole mit einem billigen Stück Plastik? Der mitgelieferte Xbox-Controller fühlt sich alles andere als wertig an, eher wie ein billiger Abklatsch. Die Knöpfe klackern übertrieben laut und fühlen sich so an, als würden sie gleich aus dem Controller fallen – ein absolutes No-Go!

Warum nimmt sich Microsoft nicht einfach ein Beispiel am neuen DualSense-Controller der PS5? Der liegt nicht nur deutlich besser in der Hand, sondern hat für mich auch das perfekte Gewicht und sieht zudem verdammt schnieke aus. Und auch das haptische Feedback, die adaptiven Trigger, der Bewegungssensor und das integrierte Mikrofon sorgen für ein echtes Next-Gen-Gefühl.

Achja, und eine Frage noch liebes Xbox-Team: Wer kam bitte auf die Idee, die Controller noch immer standardmäßig mit Batterien laufen zu lassen?! Das hat für mich rein gar nichts mit Next-Gen zu tun, zumal Batterien alles andere als umweltfreundlich sind. Zu oft landen sie im Hausmüll und sorgen für defekte Geräte, wenn sie auslaufen. Sony löst auch das beim PlayStation-Controller deutlich besser. Dank der Ladestation kann ich den problemlos und zügig aufladen – perfekt!

Das alles beeinflusst meinen Spielspaß auf der Xbox Series S so negativ, dass ich mich im Endeffekt gegen die Konsole entschieden habe – schade!

Bitte Microsoft, mach was!

Dass ich mich jetzt gegen die Xbox Series X/S entschieden habe, bedeutet nicht, dass ich der Konsole keine Chance mehr geben werde. Meiner Meinung nach haben sowohl Sony und auch Microsoft einzigartige Spiele und gerade mit einem Game Pass Ultimate kann sich die Auswahl auf der Xbox sehen lassen.

Also Microsoft, wenn ihr eurem ollen Controller ein fettes Design-Upgrade verpasst und von Batterien auf Akkus umrüstet, werde ich eure Konsolen sicher wieder kaufen – lasst mich nicht im Stich!

Wie ist es denn bei euch? Habt ihr einen bestimmten Konsolen-Liebling und wie steht ihr zu den Controllern? Habt ihr euch eine der Next-Gen-Konsolen gesichert? Besucht uns sehr gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.

