Unter 25.000 Euro: Hyundais neuer Mini-E-SUV bricht alle Regeln

Hyundai stellt mit dem Inster einen neuen elektrischen Kleinstwagen vor. Trotz seiner kompakten Abmessungen soll er mit großzügiger Ausstattung punkten. Interessant ist auch der Preis: Das E-Auto erscheint für weniger als 25.000 Euro.

Hyundai Inster vorgestellt: Klein und günstig

Mit dem Inster hat Hyundai gerade ein E-Auto im Kleinformat vorgestellt, das trotz seiner geringen Abmessungen mit vielen Features überraschen will. Unter 25.000 Euro soll das Auto kosten, einen genauen Preis nennt der Hersteller allerdings noch nicht.

Anzeige

Hyundai bietet den Inster mit zwei verschiedenen Batterieoptionen an, wahlweise mit 42 oder 49 kWh Kapazität. Die stärkere Variante sprintet in 10,6 Sekunden auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h. Die Reichweite beträgt je nach Batterie bis zu 350 Kilometer. Besonders praktisch: Dank der Schnellladefunktion lässt sich die Batterie in nur 30 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen, sagt der Hersteller.

Ein Blick auf den Hyundai Inster. (Bildquelle: Hyundai)

Mit einer Länge von 3,83 Metern und einer Breite von 1,61 Metern beansprucht der Hyundai Inster nur wenig Platz auf der Straße, packt aber die Technik und den Komfort größerer Modelle in sein kompaktes Design. Die klappbaren Sitze verwandeln ihn bei Bedarf sogar in einen kleinen Camper. In der fünfsitzigen Version des Inster lässt sich der Innenraum durch verschiebbare Sitze so nutzen, dass ein Kofferraumvolumen von bis zu 1059 Litern entsteht.

Anzeige

Zwei Versionen des Inster stehen zur Wahl: die Basisversion und das etwas höher gelegte Modell Cross mit zusätzlicher Dachreling und Designelementen. Hyundai hält sich noch bedeckt, was serienmäßig und was aufpreispflichtig ist. Sicher ist jedoch, dass der Inster mit modernen Annehmlichkeiten wie LED-Scheinwerfern und optionalen Alufelgen aufwarten wird (Quelle: Hyundai).

Im Video: Die besten Autos unter 15.000 Euro.

Anzeige

ADAC hat getestet: Die besten Autos unter 15.000 Euro Abonniere uns

auf YouTube

Hyundai Inster: Markteinführung noch unbekannt

Wann genau der Inster auf den Markt kommt, steht noch nicht fest. Unklar ist auch, wie viel das kleine Elektroauto tatsächlich kosten wird. Hyundai peilt weniger als 25.000 Euro an, wobei es sich hier nur um die Basisvariante handeln dürfte.