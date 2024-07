Unter den Besten auf Steam: Brutaler Open-World-Survival-Hit stark reduziert

Gerade gibt es ein angepriesenes Survival-Spiel auf Steam zum stark reduzierten Preis. In diesem Spiel werden euch schneller die Beine abfrieren, als ihr glaubt – wenn ihr nicht verhungert. Oder aufgefressen werdet. Oder irgendwie anders umkommt.

Holt euch The Long Dark zum halben Preis bei Steam

Im Zuge des Steam Summer Sales können sich Survival-Fans einen richtigen Leckerbissen holen: The Long Dark vom Studio Hinterland schickt euch in der First-Person-Perspektive in eine richtige Kältehölle. Die ist zwar wunderschön – besonders, wenn ihr die Nordlichter seht – aber auch tödlich.

Mit einem Rabatt von 50 Prozent könnt ihr euch das Spiel jetzt für 14,99 Euro auf Steam kaufen. Das Angebot endet am 11. Juli.

Interesse? Schaut in den Launch-Trailer:

The Long Dark: Wintermute – Launch Trailer

The Long Dark Hinterland Studio Inc.

The Long Dark lässt euch auch heute noch bibbern

The Long Dark ist ein einzigartiges Survival-Spiel, bei dem ihr entweder die episodische Story oder einfach nur den Survival-Modus spielen könnt. Oder beides!

Fakt ist, dass ihr hier tatsächlich ein Auge auf den Zustand eures Charakters haben müsst: Nach einem geomagnetischen Sturm müsst ihr in einer eiskalten Wildnis nicht nur überleben, sondern diese auch noch erkunden. Dabei kann euch nahezu alles töten – allen voran die Kälte, aber auch Hunger, Durst und euer Schlafbedürfnis. Kleiner Tipp nach einer unschönen Erfahrung: Versucht nicht, in eisiger Kälte zu nächtigen. Oder den Hunger wegzuschlafen.

In The Long Dark erwarten euch keine Zombies und auch keine blutige Action. Stattdessen handelt es sich um ein langsames, beinahe nachdenkliches Survival-Spiel, das allein aufgrund der harschen Umgebung spannend bleibt. Falls das genau euren Survival-Geschmack trifft, solltet ihr diesen Steam-Tipp unbedingt ausprobieren.

The Long Dark ist ursprünglich 2017 erschienen. Die letzte Episode des Story-Modus ist übrigens noch in der Entwicklung und soll 2024 erscheinen.

