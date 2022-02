Das Aus für Verbrenner-Autos wird kommen – aber wie genau? In der Bundesregierung deutet sich wegen dieser Frage ein Streit an, denn sowohl der Verkehrsminister wie auch der Bundeskanzler möchten die vereinbarten Klimaziele bei Neuwagen weniger streng fassen.

Verbrenner-Verbot: Verkehrsministerium stellt sich quer

Ab 2035 sollen nur noch CO₂-neutrale Fahrzeuge zugelassen werden – so steht es im Koalitionsvertrag zwischen SPD, Gründen und der FDP. Wie sich nun herausstellt, möchte Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) den Weg dahin anders beschreiten, als von seinen Koalitionspartnern gedacht. Mit dem Bundesumweltministerium ist deswegen ein Streit entfacht, denn strengere CO₂-Grenzwerte galten bisher als beschlossene Sache.

Eigentlich sollten Neuwagen in Deutschland im Jahr 2030 75 statt 55 Prozent weniger CO₂ im Vergleich zu 2021 ausstoßen dürfen. Die Führung des Verkehrsministeriums hat dieses Vorhaben nun streichen lassen. Auch von weiteren Zwischenzielen möchte man jetzt nichts mehr wissen. Stattdessen sollen nur noch EU-Vorgaben eingehalten werden, ohne Deutschland strengere Ziele aufzuerlegen. Unterstützung gibt es von Bundeskanzler Scholz, was zu massiver Kritik von Umweltverbänden führt. Sie sehen die Klimaziele der Bundesregierung in Gefahr (Quelle: Spiegel).

Den Plänen des Verkehrsministeriums zufolge sollen ab dem Jahr 2035 zusätzlich „nachweislich nur mit E-Fuels betankbare Fahrzeuge“ ohne Schwierigkeiten zugelassen werden könne. Während im Koalitionsvertrag noch Ziele bei „vollelektrischen Fahrzeugen“ definiert wurden, hat das Verkehrsministerium diese Bezeichnung in „Elektrofahrzeuge“ geändert. Damit sind auch Plug-in-Hybride gemeint.

CO₂-Ausstoß von Autos: Umweltministerium will mehr als die EU

Dem „Fit for 55“-Programm der EU zufolge soll der CO₂-Ausstoß von Pkw und Lieferfahrzeugen gegenüber 2021 um 55 Prozent gesenkt werden. Das deutsche Umweltministerium hatte sich ehrgeizigere Ziele von 75 Prozent vorgestellt. Bis zum Jahr 2030 sollen in Deutschland 15 Millionen E-Autos fahren.