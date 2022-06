Beim Auto kochen die Emotionen der Deutschen gerne mal etwas hoch. Da ist es eigentlich kein Wunder, dass das Verbrenner-Aus eine rege Diskussion entfacht hat, die munter schwelt und immer mal wieder auflodert. 2035 soll nach dem Willen der EU Schluss sein. Geht es nach Finanzminister Christian Lindner ist das letzte Wort aber noch nicht gesprochen.

Kein Verbrenner-Aus ab 2035: Lindner stellt sich E-Autos in den Weg

Mausert sich die FDP zum Enfant terrible der Bundesregierung? Derzeit sieht es ganz so aus, denn gerade Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner schießt zuletzt mit seinen Ansichten und Äußerungen mal wieder quer. Jüngstes Beispiel: das vom EU-Parlament geplante Verbrenner-Aus ab 2035. Geht es nach Lindner, wird Deutschland dabei nicht mitspielen.

Ein striktes Verbot der Neuzulassungen von Autos mit Verbrennungsmotor in der EU werde zu einem Entwicklungsstopp bei den europäischen Autobauern führen, ist sich der FDP-Chef sicher. In anderen Ländern seien diese aber auch nach 2035 noch wichtig. Deshalb müssten auch weiter moderne Verbrenner entwickelt werden. Andernfalls würden außerhalb Europas umso ältere und klimaschädlichere Verbrenner länger genutzt, so sein Argument.

„Ich habe deshalb entschieden, dass ich in der Bundesregierung, dass wir in der Bundesregierung, dieser europäischen Rechtsetzung nicht zustimmen werden“, so Lindner beim Tag der Industrie in Berlin. Der Rückendeckung aus den eigenen Reihen darf er sich recht sicher sein. Verkehrsminister Volker Wissing steht dem Verbrenner-Aus ebenfalls kritisch gegenüber.

Andere Vertreter der Bundesregierung haben sich hingegen kurz nach dem Votum des EU-Parlaments gegen Verbrennungsmotoren positiv geäußert: „Die Bundesregierung unterstützt vollumfänglich den Vorschlag der Kommission und des Europäischen Parlaments, ab 2035 neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge nur noch mit Nullemissionsantrieben zuzulassen“, so ein Sprecher von Umweltministerin Steffi Lemke (Die Grünen).

EU muss Deutschland von Elektroautos überzeugen

Von vollumfänglicher Unterstützung kann angesichts von Lindners Worten wohl keine Rede mehr sein. In der Ampel ist man sich uneins. Seitens der EU laufen nun die Verhandlungen an, um die Mitgliedsstaaten zu überzeugen mitzuziehen.

Deutschland wird dabei wohl kein sehr sicherer Verbündeter der EU sein. Auf die Frage: „Verbrenner-Aus 2035, ja oder nein?“ lässt sich aktuell wohl bloß ein klares Jein antworten – obwohl mehrere Hersteller längst ambitioniertere Ziele gefasst haben.