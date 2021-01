Gerade hat die Bundesregierung beschlossen, den Lockdown in Deutschland zu verlängern, die Maßnahmen sollen sogar noch verschärft werden. Ein namhafter Virologe hält das Vorgehen jedoch für falsch und plädiert für realistische Ziele. GIGA erklärt, was er stattdessen fordert.

Kaum ist die Verlängerung des Lockdowns bis Ende Januar 2021 beschlossen, wird von unterschiedlichen Seiten Kritik laut. Kontakte müssen reduziert werden, grundsätzlich seien auch die Maßnahmen richtig, meint ein namhafter Virologe. Er kritisiert hingegen die Verhältnismäßigkeit von Infektionsschutz und den Auswirkungen für Wirtschaft und Gesellschaft.

Inzidenzwert von 50 Corona-Fällen ist ein illusorisches Ziel

Es sei unstrittig, dass ab einer bestimmten Inzidenz die Kontakte zu anderen Menschen reduziert werden müssen, meint der Virologe Klaus Stöhr im Interview mit den Tagesthemen in der ARD. Strittig sei hingegen, „ab welcher Inzidenz man handeln muss.“ Der Forscher, der etwa frühzeitig vor der Vogelgrippe warnte und in verschiedenen Positionen für die WHO tätig war, hält die 50er-Grenze, welche die Regierung anstrebt, für „wünschenswert, aber illusorisch“ – gerade im Winter. Sie sei zu tief angesetzt. Das zeige auch der Vergleich mit anderen Ländern, die bereits vor Deutschland harte Lockdown-Maßnahmen einführten.

Das Ziel einer 50er-Inzidenz hält er aus einem weiteren Grund für überzogen: Das deutsche Gesundheitssystem sei in den vergangenen Wochen insgesamt nicht überlastet worden. Zwar gebe es einzelne Krankenhäuser, in denen die Lage sehr ernst sei. Meistens aber seien ausreichende Kapazitäten vorhanden – und das bei Inzidenzen von 100 bis 120 vor Ort.

Freiheitliche Rechte der Menschen nicht weiter einschränken

„Es muss ein besserer, ausgeglichener Kompromiss gefunden werden, um die Auswirkungen der Krankheit zu reduzieren, die wirtschaftlichen Auswirkungen; aber auch die freiheitlichen Rechte nicht weiter einzuschränken“, sagte Stöhr den Tagesthemen. Als Grund für die Uneinigkeit, welcher Weg der richtige ist, führte er an, dass immer noch „keine guten, zuverlässigen Daten vorliegen.“

Zu den neuen Regeln zählen auch Bewegungseinschränkungen um den eigenen Wohnsitz herum – zumindest in Hotspots.