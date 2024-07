Volvo weckt seine Kunden auf: Der Traum vom günstigen E-Auto ist geplatzt

Schon wieder teurer: Volvo hat den Preis für sein Elektro-SUV EX30 erneut deutlich angehoben. Statt ursprünglich 36.590 Euro müssen Kunden mittlerweile über 3.000 Euro mehr bezahlen – wohlgemerkt für das kleinste EX30-Modell der Schweden.

Volvo EX30: Preis für E-SUV erneut gestiegen

Als der EX30 Mitte 2023 auf den Markt kam, war das Einstiegsmodell für 36.590 Euro zu haben. Im Frühjahr wurde der Preis angehoben, seitdem sind mindestens 37.990 Euro fällig. Doch es bleibt nicht bei der einmaligen Erhöhung, wie sich jetzt herausstellt: Ab sofort sollen Kunden 39.790 Euro für das Core-Modell bezahlen .

Ob das die richtige Entscheidung war, wird sich zeigen. Die Preiserhöhung könnte sich nämlich als problematisch erweisen, da der EX30 nun fast 3.000 Euro mehr kostet als zu Beginn – und damit eher nicht mehr als günstiges Elektro-SUV wahrgenommen wird. Potenzielle Käufer könnten sich daher verstärkt nach Alternativen umsehen, die ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bieten.

Der Volvo EX30 konkurriert mit anderen kleinen SUVs wie dem Jeep Avenger, dem Hyundai Kona Elektro, dem Smart #1/#3 und dem VW ID.3. Ein Vergleich zeigt, dass der EX30 in einigen Bereichen wie Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit besser abschneidet, aber bei Reichweite und Preis hinterherhinkt. Die Konkurrenzmodelle bieten zum Teil größere Reichweiten und niedrigere Grundpreise, was den EX30 weniger attraktiv macht.

Mehr zum Volvo EX30 seht ihr im Video:

Kleines E-Auto, ganz groß? Volvo zeigt den EX30

Volvo EX30: Das bietet die Basisversion

Der EX30 wird in drei Ausstattungsvarianten angeboten: Core, Plus und Ultra. Trotz der Preiserhöhung bleibt die umfangreiche Serienausstattung der Basisvariante unverändert, was einige Käufer beruhigen dürfte. Dazu gehören unter anderem LED-Licht, 18-Zoll-Alufelgen, Klimaautomatik, ein 12,3-Zoll-Touchscreen und diverse Sicherheitssysteme wie ein Antikollisionssystem und ein Spurhalteassistent (Quelle: InsideEVs).

