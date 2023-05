Für nicht wenige Fotografen mit einem iPhone oder iPad dürfte dieser Adapter seit Jahren ein unverzichtbares Werkzeug sein. Bedauerlicherweise setzt Apple diesen mit dem jüngsten Update auf iOS 16.5 und iPadOS 16.5 kurzerhand Schachmatt – eine Warnung.

Die Meldungen von vielen Nutzerinnen und Nutzern in den Foren bei MacRumors, Reddit und bei Apple selbst sind beunruhigend. Demzufolge verliert Apples Lightning-auf-USB-3-Kamera-Adapter nach dem Update auf iOS 16.5 beziehungsweise iPadOS 16.5 seine Funktion (Quelle: MacRumors).

iOS 16.5 deaktiviert Adapter für iPhone und iPad

Der Adapter ist ein wichtiges Zubehör für viele Fotografen. Angeschlossen an iPhone oder iPad lassen sich einerseits Digitalkameras direkt für den Fotoupload anschließen und anderseits das iPhone oder iPad über den ebenso vorhanden Lightning-Anschluss mit Strom versorgen und aufladen. Der USB-3-Port ist übrigens ebenso geeignet für den Betrieb eines USB-Mikrofons und weiterer USB-Geräte.

Apple verkauft den Adapter nach wie vor im eigenen Onlineshop für knapp 50 Euro, günstiger wird’s im freien Handel. Amazon beispielsweise verlangt gegenwärtig knapp 39 Euro dafür (bei Amazon ansehen).

Im Angesicht des Problems hört sich diese aktuelle Apple-Werbung wie der blanke Hohn an:

Nach dem Update auf iOS 16.5 beziehungsweise iPadOS 16.5, welches Apple vor einigen Tagen veröffentlichte, kann der Adapter jedoch keine Geräte mehr mit Strom versorgen, die an beiden der Ports angeschlossen sind.

Ergo: Wer den Adapter benötigt und bisher noch kein Update vorgenommen hat, sollte mit der Installation besser noch warten.

Warten auf das nächste Update

Wir sollten davon ausgehend, dass Apple das Problem mit einem künftigen Software-Update beseitigt. Gegenwärtig können Entwickler zwar schon auf iOS 16.6 zugreifen, doch Apple dürfte das Problem wahrscheinlich vor dem Release dieses Updates adressieren. Dementsprechend würde es uns nicht wundern, wenn Apple eine Problembeseitigung mit einem potenziellen kleineren Update auf iOS 16.5.1 in den nächsten Tagen anbietet.

Apropos iOS-Update: Die Zukunft des Apples-Systems bekommt ihr am 5. Juni zu Gesicht. Am besagten Montag startet die WWDC, Apples Entwicklerkonferenz mit einer Keynote, die unter anderem iOS 17 im Fokus haben wird. Ein Release dieses Updates steht dann wie üblich für den September an.

