Das Warten hat ein Ende: Auch für das iPhone rollt WhatsApp jetzt ein dickes Update aus. Eine ganze Reihe an neuen Funktionen landen auf dem Kult-Handy von Apple. Vor allem Videochats werden ordentlich aufgebohrt. Sie sind ab sofort in einer ganz neuen Dimension möglich.

Zu den Vorzügen eines iPhones gehören zügige Updates. Umso ungewohnter, wenn iPhone-Besitzer mal etwas länger warten müssen. Genau das ist zuletzt bei WhatsApp geschehen. Drei Monate nach den ersten Beta-Tests rollt WhatsApp in Version 23.3.77 jetzt aber ein lang ersehntes Feature für Videochats aus: die Bild-in-Bild-Funktion (Quelle: WABetainfo)

WhatsApp fürs iPhone: Videochats erhalten Bild-in-Bild-Funktion

Eine Bild-in-Bild-Funktion, in der das Gegenüber bei einem Videotelefonat in ein kleines Fenster wandert, bietet WhatsApp schon lange. Neu ist, dass man während des WhatsApp-Anrufs nun auch andere Apps verwenden kann, „ohne dass dein Video angehalten wird“, wie WhatsApp im App Store schreibt. Zuvor musste man im Messenger bleiben, andernfalls wurde der Videocall beendet.

Darüber hinaus bietet WhatsApp in Version 23.3.77 für das iPhone weitere nützliche Neuerungen. So können beim Versand von Dokumenten etwa Bildunterschriften hinzugefügt werden und für Gruppen sind längere Titel und Beschreibungen möglich. Außerdem können WhatsApp-Nutzer Avatare als Sticker und Profilbild verwenden.

Laut WhatsApp sollen die Funktionen „im Laufe der nächsten Wochen“ eingeführt werden.

Wer WhatsApp nicht nutzen will, hat viele Alternativen:

Fünf Neuerungen für den WhatsApp-Status

Ebenfalls neu in WhatsApp ist der runderneuerte Status. Das beliebte Feature hat gleich fünf Neuerungen erhalten. So kann das Publikum nun eingeschränkt werden, es gibt Status-Profilringe und auch ein neuer Sprach-Status ist jetzt in WhatsApp möglich. Außerdem kann man auf den Status anderer nun mit Emojis reagieren und Links, die im Status versendet werden, erhalten eine Link-Vorschau.