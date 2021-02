Wer einen Windows-PC nutzt, schaut bislang noch neidisch auf macOS: AirDrop macht das Teilen von Dateien zwischen iPhone und Mac zum Kinderspiel. Samsung will nun aber ein ähnliches Feature für Windows 10 anbieten und das nachliefern, woran Microsoft scheitert. Eine Einschränkung gibt es aber.

Einer der größten Vorteile von Apple ist die breite Produktpalette: Von Smartphones über Tablets bis hin zu Notebooks oder Smartwatches bietet der US-Konzern alles an und kann jedes Gerät sinnvoll miteinander verzahnen. Mit AirDrop ist es zum Beispiel möglich, innerhalb von Sekunden und ohne lästigen Kabelsalat große Dateien zwischen Mac und iPhone zu transferieren. Auf so ein Komfortfeature müssen Windows-Nutzer bislang noch verzichten, doch Samsung arbeitet an einer Lösung.

Samsung bringt Quick Share auf Windows 10

Denn der südkoreanische Hersteller soll Quick Share auf Windows 10 zu bringen, wie 9to5Google berichtet. Mit dieser Funktion soll es möglich sein, Dateien wie etwa Fotos, Videos oder Dokumente drahtlos an einen PC mit Windows 10 zu senden. Voraussetzung dafür ist, dass auf dem Windows-PC die Quick-Share-App von Samsung installiert ist. Diese soll in Zukunft im Microsoft Store zum Download angeboten werden, heißt es.

Damit würde Samsung eine Funktion bieten, wie sie Apple-Nutzer mit AirDrop auf macOS und iOS bereits seit Jahren kennen und lieben. Microsoft hat es bislang nicht geschafft, Windows 10 so aufzumöbeln, dass sich das Betriebssystem in Kombination mit einem Smartphone nahtlos verwenden lässt.

Auch das Galaxy S21 hat Quick Share an Bord:

Nur mit Samsung-Smartphones nutzbar

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings: Es ist nicht zu erwarten, dass Samsungs Quick-Share-Funktion mit allen Android-Smartphones funktionieren wird. Quick Share ist ein Samsung-Feature, dementsprechend werden wohl nur Windows-10-Nutzer in den Genuss der Funktion kommen, die auch ein neueres Galaxy-Smartphone besitzen.