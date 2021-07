Wer einen Intel-Mac besitzt und bisher Windows 10 nutzt, wird Windows 11 nicht so einfach installieren können. Ein Unternehmen will sich dem Problem annehmen und eine Möglichkeit schaffen, dass zumindest auf Intel-Macs Windows 11 installiert werden kann. Es bleibt aber ein Problem.

Parallels will Windows 11 auf Macs ermöglichen

Microsoft hat mit Windows 11 ein tolles neues Betriebssystem vorgestellt, das viele Verbesserungen mitbringt. Die Systemanforderungen von Windows 11 sind aber erheblich höher als bei Windows 10. Genau aus diesem Grund ist die Installation von Windows 11 auf einem Intel-Mac nicht mehr möglich. Es fehlt beispielsweise der TPM-Chip und nachrüsten kann man ihn auch nicht. Bei Macs ist mit Windows 10 also Schluss. Parallels will das nicht akzeptieren und arbeitet an einer Lösung (Quelle: iMore).

Ob das auch wirklich klappt, ist hingegen eine andere Sache. Parallels will „alles tun, um dies zu ermöglichen“ – so die offizielle Aussage. Das liegt auch im Interesse des Unternehmens. Immerhin möchte man es Mac-Nutzern ermöglichen, Windows 11 zu installieren. Das könnte auf lange Sicht die einzige Möglichkeit sein, wie das möglich wird – zumindest mit legalen Mitteln.

Microsoft hat zudem schon angedeutet, dass die Anforderungen an Windows 11 mit der Zeit gesenkt werden. Dann könnte die Geschichte wieder komplett anders aussehen. Aktuell stehen die Vorzeichen nicht so gut.

Wann erscheint Windows 11?

Laut den letzten Informationen wird Windows 11 am 20. Oktober 2021 fertiggestellt. Zu dem Zeitpunkt soll aber das kostenlose Upgrade von Windows 10 noch nicht verfügbar sein. Dieses soll erst in der ersten Jahreshälfte 2022 starten. Spätestens dann wird man sehen, ob man Windows 11 auf seinem Intel-Mac noch installieren kann und ob Parallels bis dahin eine Lösung gefunden hat.