Wie jeden Monat gibt es für Xbox-Besitzer mit aktiver Gold-Mitgliedschaft vier Spiele kostenlos. Diesen Monat seid ihr Jäger des verlorenen Schatzes, ein Zahnrad im Getriebe des Krieges und unterwegs auf einem verlorenen Planeten.

Erneut hat Microsoft Nachschub für alle Abonnenten des Games with Gold Premium-Dienstes parat, sowohl für die aktuelle Generation der Xbox Series X/S, Xbox One und Xbox One X, als auch für den Klassiker Xbox 360. Diese fünf Spiele erwarten euch im Februar 2021.

Das sind die Games with Gold im Februar 2021

Gears 5 für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 28. Februar 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 28. Februar 2021 Resident Evil für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 28. Februar 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 28. Februar 2021 Dandara: Trials of Fear Edition für Xbox Series X/Xbox One – 16. Februar bis 15. März 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. Februar bis 15. März 2021 Indiana Jones and the Emperor's Tomb für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Februar 2021

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Februar 2021 Lost Planet 2 für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 28. Februar 2021

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. Februar 2021 noch immer Trine 4: The Nightmare Prince aus den Games with Gold vom Januar 2021.

Was ist Xbox Live Gold?

Xbox Live Gold ist ein Abonnement, mit welchem ihr monatlich vier kostenlose Spiele erhaltet und exklusive Rabatte im Xbox-Store erhaschen könnt.

Preise

3 Monate: 19,99 Euro

6 Monate: 29.99 Euro

12 Monate: 59,99 Euro

Sichert euch hier die Xbox Live Gold Mitgliedschaft!

Das waren die Games with Gold im Januar 2021

Little Nightmares für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Januar 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Januar 2021 Trine 4: The Nightmare Prince für Xbox Series X/Xbox One – 16. Januar bis 15. Februar 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. Januar bis 15. Februar 2021 The King of Fighters XIII für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Januar 2021

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Januar 2021 Breakdown für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Januar 2021

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. Dezember 2020 noch immer Bleed 2 aus den Games with Gold vom Dezember 2020.

Hinweis: Im US-Trailer ist das Spiel Dead Rising zu sehen, in Deutschland ist das Spiel allerdings auf dem Index und wird deshalb durch Trine 4 ersetzt.

Das waren die Games with Gold im Dezember 2020

The Raven: Remastered für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Dezember 2020

für Xbox Series X/Xbox One – 1. bis 31. Dezember 2020 Bleed 2 für Xbox Series X/Xbox One – 16. Dezember 2020 bis 15. Januar 2021

für Xbox Series X/Xbox One – 16. Dezember 2020 bis 15. Januar 2021 Saints Row: Gat out of Hell für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Dezember 2020

für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. Dezember 2020 Stacking für Xbox Series X/Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. Dezember 2020

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. Dezember 2020 noch immer Swimsanity! aus den Games with Gold vom November.

Das waren die Games with Gold im November 2020

Aragami: Shadow Edition für Xbox One – 1. bis 31. November 2020

für Xbox One – 1. bis 31. November 2020 Swimsanity! für Xbox One – 16. November bis 15. Dezember 2020

für Xbox One – 16. November bis 15. Dezember 2020 Full Spectrum Warrior für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. November 2020

für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 1. bis 15. November 2020 LEGO: Indiana Jones für Xbox One (Abwärtskompatibilität) und Xbox 360 – 16. bis 31. November 2020

Außerdem bekommt ihr bis zum 15. November 2020 noch immer Maid of Skier aus den Games with Gold vom Oktober.

Jeden Monat gibt es von Microsoft vier Spiele für Xbox Live Gold-Abonnenten. Waren diesen Monat wieder interessante Spiele für euch dabei? Was sind eure bisherigen Highlights aus Games with Gold? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

