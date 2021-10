Microsoft verbessert seine Gaming-Plattform mit einem neuen Feature, das Next-Gen-Gaming für die ganze Xbox-Familie möglich macht. Aktuell ist die Funktion allerdings nur einigen ausgewählten Xbox-Spielern vorbehalten.

Xbox arbeitet weiter am hauseigenen Cloud-Gaming-Service – neuerdings können Gamer dank der Funktion mit einer Xbox One auch Spiele für die Xbox Series X|S zocken. Nachdem das Feature bereits vor einigen Wochen angekündigt worden ist, können Spieler nun davon profitieren – vorerst allerdings nur ausgewählte Xbox-Insider.

Xbox: Cloud-Gaming bringt Next Gen auf ältere Konsolen

Das Cloud-Gaming-Feature für die Xbox One ermöglicht es Spielern auf der älteren Konsolengeneration exklusive Next-Gen-Highlights zu zocken, indem sie auf die Konsole gestreamt werden. Somit könnten auch die neuesten Spiele in bester Qualität auf den Last-Gen-Geräten laufen – zumindest wenn die Internetverbindung mitspielt. (Quelle: Xbox)

Für den Anfang lässt Microsoft das neue Feature allerdings nur von Xbox-Alpha-Skip-Ahead-Insidern ausprobieren. Eine solche gestaffelte Testphase hatte das Unternehmen bereits bei vorherigen Cloud-Gaming-Projekten eingesetzt, wie zum Beispiel dem Streaming der Game-Pass-Bibliothek auf Laptops und PCs.

Microsoft setzt auf Konsolenkompatibilität

Mit dem Fokus auf Cloud-Gaming verbessert Microsoft weiter die Zugangsmöglichkeiten zu den neuesten Spielen. In den nächsten Jahren sollen mit Games wie Redfall, Starfield und The Elder Scrolls 6 einige anspruchsvolle Next-Gen-Spiele erscheinen, die die volle Grafik-Power der Xbox Series X ausschöpfen werden. Mit dem Cloud-Gaming-Feature sollen auch Xbox-One-Besitzer diese Triple-A-Spiele in ihrer vollen Pracht erleben können.

In unserem Video zeigen wir euch alle wichtigen Informationen zur Xbox Series X|S:

