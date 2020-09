Bildquelle: Microsoft, Giga.

Der Vorverkauf für die Xbox Series X hat begonnen, passend dazu stellt Xbox jetzt ein brandneues Design für den Controller vor. Ihr könnt zum Release der Konsole mit einer farbenfrohen Variante starten.

Neuer Xbox-Controller erstrahlt in coolem blau

Die Vorbestellungen für die Xbox Series X haben begonnen und Microsoft zeigt euch im Zuge dessen neues Zubehör sowie einen brandneuen Controller in blauem Design. Damit seid ihr zum Release der Konsole gut gewappnet, um im bevorzugten Stil loszocken zu können.

Xbox Wireless Controller M (blau)

Ihr möchtet die Xbox Series X noch schnell vorbestellen? Bei einigen Online-Shops ist die begehrte Konsole noch erhältlich, schaut gerne in unserem Artikel zur Vorbestellung vorbei.

Nachdem Microsoft neben dem Controller in klassischem schwarz mit Bekanntwerden der Xbox Series S auch einen Controller in weiß vorgestellt hat, gesellt sich mit dem Controller in Shock Blue eine weitere Variante hinzu.

Auch das hauseigene Programm Xbox Design Lab wird eine Generalüberholung erhalten. Mit diesem Programm ist es möglich, individualisierte Designs für seine Controller, Konsolen und weitere Produkte zu erstellen. Ab dem 14. Oktober wird es bis Anfang 2021 offline genommen, um dann mit frischen Updates zu starten.

Neues Zubehör macht das Laden kinderleicht

Zum bequemen Laden eurer Xbox-Controller hat sich Microsoft eine Lösung einfallen lassen und präsentiert einen wiederaufladbaren Akku samt USB-C-Kabel. Der Akku ermöglicht euch, euren Controller jederzeit aufzuladen, auch wenn ihr gerade am Zocken seid. Dafür brauche es laut Microsoft weniger als vier Stunden, um das Gamepad vollständig aufzuladen.

Xbox Play & Charge Kit M

Der Xbox Wireless Controller in schickem blau sowie der wiederaufladbaren Akku sind ab dem 10. November 2020 zum Release der Xbox Series X verfügbar. Ihr möchtet weitere Informationen zur Next-Gen-Konsole? Schaut in unserer Übersicht vorbei, dort beantworten wir alle Fragen rund um Preis, Release und Design der Xbox Series X.

Der blaue Xbox-Controller ist wirklich schick anzusehen, in folgender Bilderstrecke seht ihr nicht ganz so schicke, dafür aber umso bizarrere Exemplare:

Mit einem dritten Controller im Bunde, bietet Microsoft den Spielern eine schöne Auswahl zum Release der Xbox Series X. Konkurrent Sony hat bei der PlayStation 5 bisher nur einen weißen Controller im Repertoire. Eventuell erwarten die Konsolen-Freunde bis November noch weitere Varianten.