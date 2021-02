Xiaomi verkauft in Deutschland bisher preisgünstige Fernseher, will jetzt mit dem Mi TV Q1 aber ins Luxus-Segment eintauchen. Der riesige Fernseher bietet einige besondere Eigenschaften und soll für Erstkäufer sogar noch günstiger angeboten werden.

Xiaomi Facts

Xiaomi Mi TV Q1 mit 75 Zoll für 1.299 Euro

Der Markt mit Fernsehern ist in Deutschland noch lange nicht gesättigt und der chinesische Hersteller Xiaomi möchte mit dem Mi TV Q1 bald auch ein Stück vom Kuchen abhaben. Ab dem 10. März wird der Fernseher zur unverbindlichen Preisempfehlung von 1.299 Euro verkauft. Die ersten 30 Geräte gehen im offiziellen Shop von Xiaomi aber für 1.000 Euro über die virtuelle Ladentheke. Wer Glück hat, kann also direkt 300 Euro sparen und bekommt dafür einen gigantischen Fernseher. Optisch ist das Gerät mit den schmalen Rändern ein echter Hingucker. Der Fernseher wirkt mit dem Metallrahmen absolut hochwertig.

Die technische Ausstattung des Xiaomi Mi TV Q1 kann sich dabei sehen lassen. Xiaomi verbaut ein 4K-Quantum-Dot-Display mit 120 Hertz, das in Kombination mit HDMI 2.1 das perfekte Spielerlebnis mit Next-Gen-Konsolen ermöglicht. Der Fernseher besitzt eine hohe Helligkeit, die in 192 Stufen angepasst wird – je nach aktueller Lichtsituation. Es wird 100 Prozent des NTSC-Farbumfangs abgedeckt und ein Kontrastverhältnis von 10.000:1 erreicht. Natürlich unterstützt der Fernseher auch Dolby Vision und HDR10+. So soll ein Kinoerlebnis erzeugt werden. Für passenden Klang sorgen 30-Watt-Stereolautsprecher mit Dolby Audio und DTS-HD. Ansonsten gibt es natürlich alle Anschlüsse, die man für den Empfang aus diversen Quellen benötigt. Wie von anderen Xiaomi-Fernsehern bekannt, läuft dieser auch mit Android TV und kann somit auf alle gängigen Streaming-Dienste und noch viele weitere Apps zugreifen.

QLED von Samsung bei Amazon kaufen

Xiaomi Mi TV Q1 im Detail:

Xiaomi Mi TV Q1: Lohnt sich der Kauf?

Xiaomi macht mit dem Mi TV Q1 eine ordentliche Ansage. Vergleichbare Fernseher von Samsung mit teilweise schlechterer Ausstattung kosten einige Hundert Euro mehr. Wer also einen riesigen Smart-TV mit Android-Betriebssystem und QLED-Panel haben will, das zudem 120 Hertz und HDMI 2.1 unterstützt, bekommt hier ein echt tolles Paket geliefert.