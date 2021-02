Xiaomi will zurück in den Tablet-Markt. Der chinesische Konzern hat vor Jahren Android-Tablets entwickelt und verkauft, diesen Markt mit der Zeit aber aufgegeben. Nun hat das Unternehmen verkündet, dass ein Tablet kommt – und es könnte sich um ein ganz besonderes Gerät handeln.

Xiaomi will ein ganz besonderes Android-Tablet bauen

Vor einigen Jahren hat Xiaomi unter der „Mi Pad“-Bezeichnung verschiedene Android-Tablets auf den Markt gebracht, die sich direkt gegen das iPad von Apple aufgestellt haben, nur erheblich günstiger waren. Irgendwann kamen dann keine Tablets mehr. Xiaomi hat sich hingegen auf Smartphones und andere Geräte fokussiert. Damit hat der chinesische Konzern mächtigen Erfolg. Jetzt will Xiaomi aber zurück in den Tablet-Markt und hat ein Mi-Mix-Tablet angekündigt – berichtet AndroidAuthority. Die Mi-Mix-Serie ist bekannt für Experimente. Wir können also davon ausgehen, dass wir kein gewöhnliches Android-Tablet erwarten können, sondern ein Modell, das sich durch besondere Funktionen oder Eigenschaften auszeichnet.

Es wäre sogar möglich, dass das kommende Mi-Mix-Tablet von Xiaomi ein faltbares Gerät ist. Der chinesische Konzern arbeitet schon seit einigen Jahren an so einem Produkt, hat bisher aber noch kein finales Gerät entwickelt. Das größte Problem dürfte der faltbare Bildschirm sein. Genau da könnte Samsung jetzt einspringen. Wie kürzlich bekannt wurde, wird Samsung seine faltbaren Bildschirme an chinesische Hersteller verkaufen. Xiaomi könnte da ein großer Abnehmer werden und sich viel eigene Entwicklungsarbeit sparen. Wie schon bei normalen Android-Handys, wo Samsung viele Displays verkauft, könnte jetzt das Geschäft mit faltbaren Panels starten. Doch auch sonst ist der Markt von Android-Tablets überschaubar, sodass Xiaomi hier durchaus noch Chancen hat, viele Kunden zu gewinnen.

Xiaomi erweitert sein Angebot stark

Die Schwäche von Huawei wird von Xiaomi klar ausgenutzt. Der chinesische Konzern hat in den letzten Monaten massiv zugelegt und kann sich so stark auf dem Markt positionieren. Die Auswahl an Endgeräten wird immer größer, sodass für jeden etwas dabei ist. GIGA wird euch informieren, wenn das neue Android-Tablet vorgestellt wird.