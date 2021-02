Ihr könnt Instagram-Videos und -Bilder downloaden, ohne dafür eine App installieren zu müssen. Das funktioniert auf einem Smartphone genauso gut wie am Computer. GIGA zeigt euch, wie es geht.

Instagram Facts

Alles was ihr braucht, um ein Instagram-Video herunterzuladen, sind der Link zu dem Video und eine App, eine Browsererweiterung oder eine Webseite, die Videos und Bilder von Instagram downloaden kann. Ob ihr das am Computer oder auf eurem Handy macht, ob ihr Android oder iOS benutzt, ist in dem Fall völlig egal.

Instagram-Videos mit einer App downloaden – iPhone und Android

Die Instagram-Downloader-Apps für Android und iPhone funktionieren alle auf eine ähnliche Weise:

Instagram öffnen und zu einem Posting mit einem Video wechseln. Rechts oben, über dem Video, auf die 3 Punkte tippen, um das Menü zu öffnen. Im Menü auf „Link kopieren“ tippen. Der Link zu dem Posting wird in die Zwischenablage übernommen. Nun die Instagram-Video-Downloader-App öffnen. Dort gibt es in der Regel ein Eingabefeld. Manche dieser Apps fügen dort automatisch die Zwischenablage ein, bei anderen müsst ihr das manuell machen. Dann auf den Download-Button tippen. In manchen Fällen muss man der App beim ersten Mal den Zugriff auf den Bilderordner gestatten.

Gerade kostenlose Apps finanzieren sich über Werbeeinblendungen, sodass ihr vor dem Video-Download eine Werbeeinblendung ertragen müsst. Falls ihr so etwas bei Instagram häufig durchführen müsst, solltet ihr eine werbefreie App kaufen oder den Download am PC im Browser durchführen.

Empfehlenswerte Apps

Instagram-Video-Download im iPhone: Diese App ermöglicht den Video- und Bilder-Download bei Instagram und blendet nur zurückhaltende Werbung ein.

instdown Entwickler: Renjith George

FastSave-Video- und Bilder-Download für Instagram: Die App enthält etwas Werbung und ist unkompliziert zu bedienen. Ein Hintergrunddienst sorgt für die Übernahme der Instagram-Links und speichert Bilder und Videos auf eurem Handy.

FastSave for Instagram Entwickler: Photo and video applications

Instagram-Videos mit dem Browser downloaden

Wenn ich nicht extra eine App oder eine Browser-Erweiterung installieren wollt, könnt ihr Instagram-Videos auf der Webseite savefrom.net downloaden:

Öffnet das Posting mit dem Video dazu in Instagram und kopiert die Seitenadresse dann aus eurem Browser in die Zwischenablage. Öffnet danach savefrom.net, fügt die URL aus der Zwischenablage dort ein und klickt auf „Herunterladen“. Das Video wird im Hintergrund geladen und steht nach einigen Augenblicken als Download zur Verfügung. Klickt abschließend auf „Download MP4“ und das Video wird gespeichert.

Noch einfacher ist das allerdings, wenn ihr im eurem Browser eine passende Erweiterung installiert, mit der ihr Videos direkt von Instagram downloaden könnt.

Empfehlenswert sind diese Erweiterungen für Firefox beziehungsweise Google Chrome:

SaveFrom.net helper all-in-1 / youtube downloader Entwickler: savefrom

My Video Downloader

Danach wird euch entweder direkt an jedem Video ein Download-Pfeil eingeblendet (Firefox) oder ihr könnt auf die Instagram-Seite laden und dann oben on der Erweiterungsleiste auf ein Download-Icon klicken (Chrome).

Umbenennung von WhatsApp und Instagram: Genial oder bekloppt? Stimme hier ab