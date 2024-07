Xiaomi knöpft sich Samsung genau da vor, wo es aktuell besonders wehtut

Xiaomi wird wohl schon bald neue Falt-Smartphones vorstellen, die technisch und optisch ordentlich was hermachen. Normalerweise bietet das chinesische Unternehmen solche Geräte nur auf dem Heimatmarkt an. Das könnte sich in diesem Jahr ändern und würde Samsung in einer schwachen Phase richtig hart treffen.

Xiaomi will Falt-Smartphones international anbieten

Erst kürzlich haben wir darüber berichtet, dass Xiaomi mit dem Mix Fold 4 und Mix Flip groß in den Falt-Handy-Markt einsteigen möchte. Beim Mix Flip war sich die Gerüchteküche schon relativ sicher, dass dieses Klapp-Handy als Alternative zum Galaxy Z Flip 6 international auf den Markt kommt. Nun behauptet eine neue Quelle, dass auch das Mix Fold 4 als Alternative zum Galaxy Z Fold 6 die Weltbühne betreten soll (Quelle: GSMArena). Damit hätte Samsung gleich zwei neue Gegner, die das Unternehmen in der aktuellen Situation überhaupt nicht gebrauchen kann.

Anzeige

Xiaomi würde mit den neuen Falt-Handys nämlich genau auf dem internationalen Markt auftreten, wo Samsung gerade seine Marktführerschaft an Huawei verloren hat. Während der Markt mit Falt-Handys nämlich massiv wächst, kann Samsung nicht mithalten und verliert Marktanteile. Das könnte sich mit dem internationalen Marktstart der Falt-Handys von Xiaomi noch verschärfen. Leicht wird es für Samsung also nicht, wieder die Marktmacht zu erlangen, wie es in den Jahren zuvor der Fall war. Da war im Grunde aber auch keine Konkurrenz vorhanden.

Das sind die aktuellen Falt-Smartphones von Samsung:

Samsung Galaxy Z Flip 5 & Fold 5 im Hands-On Abonniere uns

auf YouTube

Samsung stellt bald neue Modelle vor

Bereits am 10. Juli 2024 wird Samsung mit dem Galaxy Z Flip 6 und Galaxy Z Fold 6 neue Falt-Smartphones vorstellen. Diese werden sich zum Teil optisch verändern und technisch ordentlich aufgerüstet. Dieses Mal soll zumindest ein gewisser Staubschutz bestehen. Das bietet die Konkurrenz noch nicht. Ansonsten will Samsung wieder mit KI-Features punkten. Mehr dazu nach dem Event.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.