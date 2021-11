Xiaomi bringt weiter fleißig neue Android-Smartphones auf den Markt. Nicht alle davon finden den Weg zu uns, was besonders bei einem Modell wirklich schade ist. Es gilt als das bisher schönste Handy des chinesischen Herstellers. Jetzt könnte sich das Blatt doch noch wenden.

Xiaomi Facts

Xiaomi Civi: Schönes Smartphone könnte nach Europa kommen

Ende September hat Xiaomi die neue Civi-Serie vorgestellt, die bisher aber nur aus einem Smartphone besteht. Dieses Smartphone sollte eigentlich nicht nach Deutschland kommen. Jetzt hört man aber aus China, dass Xiaomi gleich zwei Versionen des Civi für Europa vorbereitet (Quelle: Twitter). Xiaomi bringt die CC-Serie auch nicht unter dem Namen nach Europa, sodass man davon ausgehen kann, dass auch das Civi hierzulande einen anderen Namen spendiert bekommt.

Xiaomi würde mit zwei Civi-Smartphones in Europa die Stellung in der Mittelklasse weiter stärken. Das erste Gerät mit schönem und schlankem Design hat für viel Aufsehen gesorgt, da man wirklich eine Optik bekommt, die man bei Samsung und Co. sonst viel teurer bezahlen muss. Hier bricht Xiaomi also wieder mit einer Tradition, wonach man Eigenschaften aus Top-Smartphones in die Mittelklasse bringt.

Das wird noch mehr Druck auf die Konkurrenz auslösen. Schon das Redmi Note 10 Pro von Xiaomi sorgt mit dem neuen Design für Begeisterung und dort sind auch High-End-Features wie die 108-MP-Kamera und 120-Watt-Schnellladefunktion integriert. Man muss halt für dieses Smartphone nur schlappe 300 Euro zahlen, statt 600 bis über 1.000 Euro wie bisher. Das chinesische Unternehmen drückt die Preise also noch einmal massiv.

Das schöne Xiaomi Civi im Video vorgestellt:

Xiaomi will weltgrößter Smartphone-Hersteller werden

Xiaomi hat hochgesteckte Ziele. Bereits in drei Jahren möchte man der größte Smartphone-Hersteller der Welt werden. Mit den Smartphones, die Xiaomi zuletzt vermehrt auf den Markt bringt, könnte das auch gut klappen.