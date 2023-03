YouTube wird ein besonders nerviges Anzeigenformat nicht weiter anbieten. Ab dem 6. April verschwindet die Overlay-Werbung auf Desktop-Browsern. Vor allem bei eingebetteten Videos waren sie zu sehen. Sie werden ersatzlos abgeschafft.

YouTube schaltet Overlay-Werbung ab

Ein Mitarbeiter von YouTube hat bestätigt, dass die Videoplattform bald keine Overlay-Werbung mehr anzeigen wird. Für ähnlichen Ersatz soll dabei auch nicht gesorgt werden, wie es heißt. Nutzer von YouTube können sich also über etwas weniger Werbung freuen. Laut YouTube soll die Änderung ab dem 6. April 2023 greifen.

Die Overlay-Anzeigen machten sich bisher in der Desktop-Variante der Plattform bemerkbar. Sie waren am unteren Rand der Videos als klassische Banner zu sehen. Sie ließen sich zwar wegklicken, tauchten aber nach einiger Zeit oft erneut wieder auf. Oft schaltete YouTube die Anzeigen nicht direkt auf der Plattform, sondern zeigte sie bei Videos an, die auf Webseiten von Dritten eingebunden sind. Mobil gab es die Overlay-Anzeigen nicht zu sehen.

YouTube will mit der Abschaltung nach eigenen Angaben die Nutzererfahrung verbessern. Man möchte die Aufmerksamkeit auf besser abschneidende Werbeformate richten (Quelle: YouTube Help). Interessanterweise bezeichnet YouTube die Overlay-Werbung in der Ankündigung selbst als „für Betrachter störend“. Die Plattform geht davon aus, dass sich die Auswirkungen für die meisten YouTuber in Grenzen halten werden.

Mit Vanced stand zwischenzeitlich eine kostenfreie YouTube-Alternative bereit, bei der es keine Werbung zu sehen gab.

YouTube Premium ohne Werbung

Wer YouTube ganz ohne Werbung sehen und dabei den offiziellen Weg beschreiten möchte, kann sich für ein Abo bei YouTube Premium entscheiden. Ein Einzelabo macht sich mit 11,99 Euro im Monat bemerkbar, das Familienabo steht für 17,99 Euro monatlich bereit.

Beim etwas günstigeren YouTube Music Premium entstehen Kosten von 9,99 Euro im Monat, hier garantiert YouTube allerdings nur eine werbefreie Musikwiedergabe.

