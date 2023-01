Knapp 5 Jahre nach dem ursprünglichen Release kämpft sich ein Zombie-Survival-Hit aktuell in die Steam-Charts zurück. Spieler entdecken die Open World von State of Decay 2 gerade wieder für sich – auch dank eines satten Rabatts von 50 Prozent.

Das Zombie-Abenteuer State of Decay 2: Juggernaut Edition erobert derzeit die Steam-Charts. Für Survival-Fans bietet das Spiel jede Menge starke Features, darunter blutige Kämpfe mit Horden von Untoten, smartes Ressourcen-Management und das Aufbauen eurer eigenen Basis – und bis zum 12. Januar könnt ihr euch das Spiel jetzt mit einem Rabatt von 50 Prozent sichern.

State of Decay 2: Zombie-Survival-Spiel im Angebot

In State of Decay 2 werdet ihr eine Welt geworfen, in der Zombies das Ende der Zivilisation herbeigeführt haben. Ihr müsst euch in einer Gruppe zusammenschließen, um euer Überleben sicherzustellen. Die Open World bietet euch viele Möglichkeiten, um einen Unterschlupf aufzubauen und mit Abwehranlagen zu sichern. Außerdem müsst ihr euch Ressourcen zusammensammeln und clever damit haushalten, um den angreifenden Horden Stand zu halten.

Schaut euch hier den Trailer zu State of Decay 2 an:

State of Decay 2: Gameplay Launch Trailer

Die State of Decay 2: Juggernaut Edition beinhaltet im Vergleich zur Basis-Version des Spiels verbesserte Grafik- und Audioeinstellungen, eine neue Open-World-Map sowie alle drei erschienenen DLCs. Auf Steam könnt ihr das Spiel derzeit für 14,99 Euro statt 29,99 Euro abstauben.

State of Decay 2: Juggernaut Edition Undead Labs

Steam-Charts: Hogwarts Legacy thront an der Spitze

Wenn Gratis-Games in den Charts ausgeblendet werden, schnappt sich Hogwarts Legacy aktuell den ersten Platz in den Steam-Charts. Trotz der Kontroversen um Harry-Potter-Autorin J. K. Rowling ist das Zauberer-Abenteuer also ein Vorbesteller-Erfolg. Dahinter komplettieren Call of Duty: Modern Warfare 2 und The Elder Scrolls Online die Top 3. Mit Civilization 6 holt sich derweil ein Strategie-Koloss den vierten Platz – dank eines fetten Rabatts von 90 Prozent. (Quelle: Steam)

In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch 15 der besten Zombie-Spiele aller Zeiten:

