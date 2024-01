Wiztree Download: Speicherplatz analysieren

WizTree analysiert die Speicherplatzbelegung eurer Festplatte und zeigt euch diese übersichtlich an. Dadurch könnt ihr auf einfache Weise herausfinden, welche Dateien und Ordner auf eurer Platte besonders viel Speicher belegen.

Fazit: WizTree ist ein nützliches Tool, um herauszufinden, welche Dateien und Ordner auf einer Festplatte den meisten Speicherplatz belegen. Dabei zeichnet sich das Programm durch eine besonders schnelle Arbeitsweise aus.

Vorteile Nachteile Schnelle Arbeitsweise Nur auf Englisch

WizTree Download: Speicherbelegung von Festplatten analysieren

Mit dem WizTree Download könnt ihr Scans aller Arten von Dateisystemen (NTFS, FAT, FAT32, Netzwerkdateien) durchführen. Bei NTFS-Laufwerken liest das Programm den Master File Table (MFT) der Festplatte aus, wodurch beim Scan eine besonders hohe Geschwindigkeit erreicht und euch das Ergebnis innerhalb weniger Sekunden angezeigt wird.

Mit WizTree gorße Dateien und Ordner auf eurer Festplatte finden

Nach einem mit WizTree durchgeführten Scan stellt euch das Programm ein virtuelles Kacheldiagramm zur Verfügung, mit welchem ihr große Dateien sowie große Mengen kleiner Dateien schnell finden könnt. Das Programm lässt euch sämtliche Dateien und Ordner nach Größe anordnen und optional löschen. WizTree stellt euch weiterhin eine Suchfunktion nach Dateinamen und Wildcards zur Verfügung.

Bildquelle: Antibody Software

Zusätzlich zur Anzeige von Dateien und Ordnern nach Größe könnt ihr euch den Inhalt eurer Festplatte von WizTree auch nach Dateitypen wie JPG, MPG, oder ZIP anzeigen lassen. Die Ergebnisse der Analyse lassen sich bei Bedarf als CSV-Datei exportieren oder in die Windows-Zwischenablage kopieren. Das grafisch aufbereitete Kacheldiagram (s.o.) lässt sich auch als PNG-Datei speichern. Weiterhin wird WizTree in das Windows-Kontextmenü integriert, so dass ihr auf Wunsch beliebige Ordner statt eurer gesamten Festplatte analysieren lassen könnt.