1.250 € Rabatt: Netto verkauft Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt unfassbar günstig

Wer sich für nachhaltige Energiegewinnung interessiert und dabei auch noch Geld sparen will, sollte aktuell im Onlineshop von Netto vorbeischauen. Dort gibt es das Solarway Balkonkraftwerk mit 2.000 Watt für nur 549,99 Euro statt der ursprünglichen 1.799 Euro UVP. Was das Set bietet und warum es sich lohnt, erfahrt ihr hier.

In Deutschland sind bereits Hunderttausende von Balkonkraftwerken in Betrieb. Die Vorschriften dafür sind mittlerweile weniger streng, sodass euer Vermieter euch im Grunde nicht daran hindern kann, eines zu installieren. Passend dazu bietet Netto aktuell ein steckerfertiges 2.000-Watt-Balkonkraftwerk für nur 549,99 Euro an. Zuzüglich Versandkosten landet ihr bei 605,94 Euro (Angebot bei Netto anschauen).

Was bietet euch das Balkonkraftwerk von Netto?

Das Balkonkraftwerk besteht aus hochwertigen Komponenten, darunter vier 500-Watt-Solarmodule von JaSolar und ein 2.000-Watt-Wechselrichter der Marke Envertech. Mit dabei sind außerdem ein 5 Meter langes Steckdosen-Kabel und acht MC4-Stecker zur Solarkabelverlängerung. Optional könnt ihr zwischen verschiedenen Halterungssystemen wählen, je nachdem, ob ihr das Kraftwerk auf einem Flachdach, Balkon, Ziegeldach oder mit Stockschrauben befestigen möchtet.

Ein besonderes Highlight ist die hohe Leistung der Solarmodule, die auch bei schlechten Wetterbedingungen noch bis zu 800 Watt erzeugen können. Damit bleibt die Anlage genehmigungsfrei, weil der Wechselrichter auf 800 Watt gedrosselt werden kann. Wer jedoch mehr Leistung aus seinem Balkonkraftwerk herausholen möchte, kann den Wechselrichter auf 2.000 Watt einstellen – die Steuerung erfolgt bequem über die Envertech-App.

Die smarte Überwachung via Wifi ermöglicht es, in Echtzeit zu sehen, wie viel Strom ihr gerade erzeugt. Die intuitive Einrichtung sorgt dafür, dass ihr innerhalb weniger Minuten startklar seid und direkt mit der Stromproduktion beginnen könnt.

Durch die Kombination aus 2.000-Watt-Wechselrichter und den 500-Watt-Solarmodulen maximiert ihr eure Stromausbeute auch in schattigen Zeiten. Pro Solarmodul könnt ihr mehrere hundert Euro jährlich an Stromkosten sparen. Zudem gibt es in vielen Regionen Förderprogramme für Balkonkraftwerke – informiert euch hierzu bestenfalls gleich bei den zuständigen Ämtern eures Wohnorts.

Technische Details im Überblick

Solarmodule: 4 × 500W JaSolar-Module

4 × 500W JaSolar-Module Wechselrichter: Envertech mit 2.000 Watt

Envertech mit 2.000 Watt Steckdosen-Kabel: 5 Meter Länge

5 Meter Länge Solarkabelverlängerung: 8 × MC4-Stecker

8 × MC4-Stecker Halterung: Optional für Flachdach, Balkon, Ziegeldach oder Stockschrauben gegen Aufpreis möglich

Optional für Flachdach, Balkon, Ziegeldach oder Stockschrauben gegen Aufpreis möglich Leistungsoptimierung: Wechselrichter auf 800W oder 2.000W einstellbar

Wechselrichter auf 800W oder 2.000W einstellbar Überwachung: Smarte Überwachung per Wifi in der Envertech-App

Smarte Überwachung per Wifi in der Envertech-App Echtzeit-Daten: Stromproduktion und CO₂-Einsparung

Stromproduktion und CO₂-Einsparung Energieeinsparung: Bis zu 250 Euro pro Solarmodul jährlich

Bis zu 250 Euro pro Solarmodul jährlich Langlebigkeit: Bis zu 30 Jahre lineare Leistungsgarantie

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Balkonkraftwerks bei Netto?

Die Komponenten von Solarway versprechen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit mit einer linearen Leistungsgarantie von bis zu 30 Jahren. Das Unternehmen, mit Sitz in Deutschland, setzt auf den Ausbau erneuerbarer Energien und lädt euch ein, Teil der Energiewende zu werden.

Ein Blick auf das aktuelle Angebot im Netto-Onlineshop könnte sich daher lohnen – nicht nur für euren Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt.

