15 Jahre Garantie: E-Auto-Akku setzt ganz neue Maßstäbe

Extrem schnell aufgeladen und 15 Jahre Garantie: Ein chinesischer Hersteller hat eine neue E-Auto-Batterie mit vielversprechenden Spezifikationen vorgestellt. Die extreme Laufleistung stellt andere Hersteller in den Schatten.

Neuer E-Auto-Akku mit 15 Jahren Garantie

Svolt Energy aus China hat mit der „Fengxing Short Blade“ eine neue und vielversprechende E-Auto-Batterie vorgestellt. Sie basiert auf der 6C-Ladetechnologie und soll laut Hersteller in nur 8,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Die Energiedichte beträgt 185 Wh/kg. Auf den Akku gibt es eine Garantie von 15 Jahren oder eine Laufleistung von bis zu 600.000 Kilometern – das wäre ein absoluter Spitzenwert.

Das Unternehmen setzt nach eigenen Angaben auf die dritte Generation von Short-Blade-Zellen, die durch speziell entwickelte Anoden- und Kathodenmaterialien eine bessere Leistung und Ladegeschwindigkeit ermöglichen sollen. Bis zu 5.000 Ladezyklen seien damit möglich, heißt es aus China (Quelle: CnEVPost).

Auch andere Hersteller wie CATL und BYD arbeiten an ähnlichen 6C-Ladelösungen, so dass sich der Wettbewerb in diesem Bereich bald schon verschärfen dürfte. Standard für Serienfahrzeuge ist bislang 5C. Fest steht aber auch: Die neue Technologie muss sich erst in der Serienproduktion und unter realen Bedingungen beweisen.

Svolt Energy: Batterie für Extrembedingungen

Neben dem Hochleistungsakku für E-Autos hat Svolt Energy noch ein weiteres Highlight vorgestellt: eine Batterie, die vor allem für extreme Wetterbedingungen konzipiert ist. Sie soll Temperaturen von -43°C bis 60°C problemlos überstehen.

Gewisse Abstriche gibt es allerdings bei der Reichweite, denn die Kapazität des Akkus beträgt derzeit nur 59 kWh. Laut Svolt Energy soll ein schwerer Geländewagen damit rund 200 Kilometer ohne Aufladen zurücklegen können.

E-Autos aus China: Sind sie wirklich günstiger?

