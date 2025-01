VW sagt Verbrennern den Kampf an: E-Auto überrascht mit enormer Reichweite

Ein ID.7 Pro S von Volkswagen hat in einem Effizienztest eine Strecke von 941 Kilometern mit einer Batterieladung zurückgelegt. Damit übertraf die Elektro-Limousine die offizielle WLTP-Reichweite um mehr als 30 Prozent.

VW ID.7 Pro S: 941 Kilometer in Serie

Ohne an die Steckdose zu müssen, hat ein Serienmodell des VW ID.7 Pro S auf einem Rundkurs in Süditalien 941 Kilometer zurückgelegt, wie Volkswagen mitteilt. Die 86-kWh-Batterie habe die offizielle WLTP-Reichweite um mehr als ein Drittel übertroffen, so der Autobauer.

Bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 29 km/h lag der Energieverbrauch des Fahrzeugs bei 9,2 kWh/100 km. Umgerechnet entspricht das etwa einem Liter Diesel auf 100 Kilometer, rechnet VW vor. Der Test fand dabei unter Alltagsbedingungen und ohne technische Veränderungen statt – das Fahrzeug stamme aus der Serienproduktion des VW-Werks in Emden. Die 29 km/h habe VW bewusst gewählt, da es sich um eine „typische Rushhour-Geschwindigkeit in Großstädten“ handele.

Seine Effizienz verdanke der ID.7 vor allem seiner Aerodynamik (cw-Wert 0,23) und dem Antriebsstrang. Trotz des niedrigen Verbrauchs sei der ID.7 trotzdem leistungsstark: Er beschleunigt in 6,6 Sekunden auf 100 km/h. Dank einer Ladeleistung von bis zu 200 kW kann er laut VW in 10 Minuten Energie für 244 Kilometer nachladen. Auch der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll nur 26 Minuten dauern.

VW ID.7 Pro S beliebter als Passat

Neben der Effizienz soll der ID.7 Pro S mit praktischen Eigenschaften punkten, die ihn für Familien und Pendler attraktiv machen. Laut Volkswagen-Vorstand Martin Sander erfreut sich das Modell wachsender Beliebtheit und überholt in Europa bei den Bestellungen bereits den Passat. Vor allem das großzügige Raumangebot und der hohe Komfort spreche die Kunden an, so Sander (Quelle: Volkswagen).

Mehr zum VW ID.7 Pro seht ihr im Video:

VW präsentiert ID.7 unterwegs: So fährt das neue Elektro-Flaggschif

