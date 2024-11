5 Technik-Geschenke: Handy, Lautsprecher, Kopfhörer & Kaffeemaschine

2024 ist bei uns so manches Technik-Gadget zeitlich zu kurz gekommen. Wir zeigen euch zum Jahresausklang fünf interessante Produkte im Video, die sich wunderbar als Weihnachtsgeschenk eignen.

Weihnachtsgeschenk-Ideen für Technik-Fans

Koss Porta Pro Wireless

Einige Influencer feiern seit einiger Zeit einen Kopfhörer aus den 80er-Jahren, den Porta Pro von Koss. Die kabellose Version heißt Koss Porta Pro Wireless 2.0 und funktioniert mit Bluetooth. Ein großer Vorteil neben dem kultigen Design ist die leichte Bauweise und damit ein hoher Tragekomfort. Der Klang zeichnet sich durch einen soliden Punch im Bassbereich und angenehme Höhen aus. Mit dem mitgelieferten USB-C- auf 3,5-mm-Kabel könnt ihr den Porta Pro Wireless auch an aktuellen Smartphones mit Kabel nutzen. Aber: Umgebungsgeräusche dringen fast ungefiltert durch, neumodischen Kram wie Active Noise Cancelling gibts nicht. Erhältlich bei In-Akustik.

Sonos Arc Ultra

Die Arc Ultra ist das Soundbar-Topmodell von Sonos. 14 Treiber sind integriert, für raumfüllenden Dolby-Atmos-Sound. Das Klangerlebnis ist um Welten besser, als das, was ein Fernseher alleine zu bieten hat. Alles in allem eine fabelhafte Soundbar und sehr zu empfehlen. Aber: Die Sonos Arc Ultra ergibt mit ihrer Breite von 118 Zentimetern und dem Preis von 999 Euro tatsächlich nur dann Sinn, wenn sie als Ergänzung zu einem großen Fernseher der Oberklasse betrieben wird. Also beispielsweise OLED mit 55 Zoll und höher oder vielleicht auch als Lautsprecher für einen 4K-Beamer. Erhältlich unter anderem bei Amazon und Tink.

Nothing Phone 2a

Wer transparentes Design mag, wird das Nothing Phone 2a lieben. Ein stylisches Mittelklasse-Smartphone mit 6,7-Zoll-AMOLED-Display und Dual-Kamera-System (50 MP). Gelungen ist auch das schlank gehaltene Nothing OS 2.6, basierend auf Android 14. Alle Infos in unserem Hands-On-Video. Erhältlich zum Beispiel beim Hersteller und Amazon.

Marshall Emberton 3

Einer der schönsten Bluetooth-Lautsprecher auf dem Markt: Der Marshall Emberton III punktet mit Retro-Design und einem multidirektionalen Button für eine intuitive Bedienung. Der Klang ist für die kompakte Größe erstaunlich satt. Erhältlich bei Amazon.

Aarke Coffee Maker

Aarke Coffee Maker: Filterkaffeemaschine aus Edelstahl (© Aarke)

Eine hochwertige Filterkaffeemaschine aus Edelstahl: Der Aarke Coffee Maker brüht nicht nur vorzüglichen Kaffee (wir haben schon einige Tassen verkostet), sondern ist auch ein Blickfang in der Küche. Eine Anschaffung fürs Leben (Buy it for life). Erhältlich direkt beim Hersteller – für schlappe 350 Euro.

