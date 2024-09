AirPods Max: Hier sind neue Farben, ihr Fashion-Victims!

Apple präsentiert neue Farben für die AirPods Max – statt einem technisch verbesserten Nachfolger. Warum das Unternehmen sich das traut und damit auch noch Erfolg haben könnte.



Ein Kommentar von Stefan Bubeck

Die AirPods Max wurden im Dezember 2020 vorgestellt, das ist jetzt bald 4 Jahre her. Eine halbe Ewigkeit in der Technikwelt! Höchste Zeit, dass Apple diesen „Kopfhörer-Opa“ auf den neuesten Stand bringt. Doch statt mit überarbeiteten „AirPods Max 2“ überrascht der Tech-Gigant mit einem ernüchternden Update: Fünf neue Farben für das bereits bekannte Modell.

Apple AirPods Max 2024: Bekannte Technik, neue Farben (© Apple)

Alte Technik in neuem Gewand

Während Hersteller wie JBL und Sony alle ein bis zwei Jahre neue Over-Ear-Kopfhörer-Flaggschiffe auf den Markt bringen, zieht Apple knallhart sein Ding durch und verkauft den sprichwörtlichen alten Wein in neuen Schläuchen. Zugegeben, es gibt eine Neuerung: USB-C statt Lightning. Doch das ist wohl kaum der umfassende technische Fortschritt, den sich viele erhofft hatten.

Apple AirPods Max 2024: Neue Farben, USB-C statt Lightning. (© Apple)

Die AirPods Max behalten ihr exakt gleiches Design, Bluetooth 5.0 (während die neueste Version aktuell 5.4 ist, wie beim Sonos Ace), eine allenfalls mittelmäßige Akkulaufzeit von 20 Stunden und den H1-Chip – eine Apple-Eigenentwicklung aus dem Jahr 2019. Nicht mal das fragwürdige Case wurde verbessert. Dieses Produkt gehört eher in ein Museum als in die iPhone-16-Keynote, hätte ich jetzt fast gesagt.

Das ist kein Kopfhörer, das ist ein Fashion-Statement

Woher nimmt Apple das Selbstbewusstsein, ein so angestaubtes Produkt mit ein paar neuen Farben zu präsentieren?



Die These: AirPods Max, das ist längst kein normales Kopfhörermodell mehr, sondern ein Mode-Accessoire. Fashion-Influencer wie Bella Hadid und Magazine wie die Vogue haben die AirPods Max heiliggesprochen. Sie sind jetzt wahrscheinlich sowas wie Adidas Samba, die Birkin Bag oder diese Sonnenbrille von Ray-Ban aus den 50ern. Klassiker, an denen man als Hersteller am besten gar nichts verändert, vor allem nicht am Design. Denn das ist das eigentliche Verkaufsargument, nicht die Technik.

Juli 2023: Schauspieler Timothée Chalamet (Dune, The French Dispatch) läuft mit AirPods Max durch New York. (© Getty Images / Raymond Hall / GC Images)

So ist es also egal, was sich die nerdige Tech-Szene an Feature-Upgrades oder Design-Änderungen wünscht. Die AirPods Max sind davon völlig losgelöst. Sie werden sich weiterhin blendend verkaufen, obwohl sie heftige 579 Euro kosten. Vergleichbare Modelle bekommt ihr woanders für die Hälfte (z. B. B&W PX7 S2e bei Amazon) – aber denen fehlt nun mal „das gewisse Etwas“. Also der Segen aus der Modeszene.

