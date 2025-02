Aldi verkauft kleine Wunder-Box günstiger, die aktuell jeder nutzen sollte

Wenn ihr gern unterwegs seid, dann habt ihr oft wertvolle Sachen dabei, die ihr ungern verlieren oder euch stehlen lassen wollt. Für den Fall könnt ihr euch rüsten – besonders jetzt in der Urlaubszeit. Aldi hat aktuell wieder eine kleine Wunder-Box im Angebot, mit der ihr wirklich alles wiederfindet. Das Angebot ist immer schnell vergriffen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Aldi-Bestseller: GPS-Tracker ohne Abo

Nichts ist ärgerlicher, als etwas zu verlieren oder bestohlen zu werden. Doch es gibt kleine GPS-Tracker, mit denen ihr eure Sachen wiederfinden könnt. Im Aldi Onlineshop bekommt ihr den GPS-Tracker Cobblestone von Copenhagen Trackers zum Preis von nur 99,99 Euro zuzüglich Versandkosten (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Die kleine Wunder-Box war lange Zeit ausverkauft und ist jetzt wieder zum Schnäppchenpreis zu haben. Im Gegensatz zu vielen anderen GPS-Trackern mit Modem fallen hier keine zusätzlichen Kosten für ein Abo an.

Anzeige

Copenhagen Trackers GPS-Tracker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2025 12:38 Uhr

Bei Interesse solltet ihr schnell sein, denn das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Alternativ bekommt ihr den Cobblestone bei folgenden Händlern:

Cobblestone GPS Tracker Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 25.02.2025 12:44 Uhr

Den kleinen GPS-Tracker könnt ihr in eurer Reisetasche, dem Rucksack, Auto oder Motorrad verstecken und so einen Diebstahlschutz schaffen. Über eine App für Android oder iOS könnt ihr den GPS-Tracker in der EU, Schweiz und in Norwegen tracken. Weltweit geht es leider nicht. Der GPS-Tracker nutzt dabei das Signal von verschiedenen Satellitensystemen und kann zusätzlich per Mobilfunknetz getrackt werden. Der Akku ist 4.400 mAh groß und soll eine Laufzeit von bis zu 4 Jahren ermöglichen. Da der GPS-Tracker nach IP67 wasserdicht ist, kann er im Grunde überall befestigt und versteckt werden.

Anzeige

Für wen lohnt sich der Kauf des GPS-Trackers?

Im Grunde für alle, die viel in Europa unterwegs sind. Beispielsweise mit dem Auto, Wohnmobil oder dem Motorrad. Der Tracker kann im Fahrzeug oder Taschen versteckt werden. So wisst ihr immer, wo sich das Fahrzeug oder bestimmte Taschen befinden. Da hier kein Abo nötig ist, fallen auch keine zusätzlichen Kosten an, die ihr nachträglich bezahlen müsst. Ihr müsst nur die 100 Euro für den GPS-Tracker hinlegen und könnt dann direkt loslegen.

Anzeige

Das müsst ihr über Aldi wissen:

7 Fakten über Aldi, die ihr nicht kanntet Abonniere uns

auf YouTube

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.