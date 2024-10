Die bevorstehende Heizperiode bietet euch eine hervorragende Gelegenheit, über eine Optimierung eurer Heizungsanlage nachzudenken. Mit smarten Thermostaten an euren Heizkörpern könnt ihr erhebliche Kosten einsparen. Bei Aldi gibt es derzeit ein besonders günstiges Starter-Set für euch.

Aldi: Smarte Heizkörperthermostate besonders günstig

Wer die nächste Nebenkostenabrechnung nicht fürchten will, kann mit dem Maginon Heizkörperthermostat-Starterset einfach Geld sparen. Aldi bietet ein smartes Starter-Set mit zwei Heizkörperthermostaten und Schaltzentrale aktuell für 99,99 Euro an (Angebot bei Aldi ansehen). Vergleichbare Systeme kosten sonst in der Regel weit über 100 Euro, somit bekommt ihr hier eine erstklassige Ersparnis.

Maginon Schaltzentrale & 2x Heizkörperthermostate Statt 149 Euro UVP: Starter-Set mit Zigbee-Gateway & zwei smarten Heizkörperthermostaten, mit individuellen Heizszenarien und -zyklen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2024 07:29 Uhr

Aber auch ein Erweiterungsthermostat könnt ihr günstig dazubestellen:

Maginon Smartes Heizkörperthermostat Statt 79 Euro UVP: Ein smarter Heizkörperthermostat zur Erweiterung. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2024 05:36 Uhr

Was bieten euch die smarten Heizkörperthermostate von Maginon?

Die Thermostate sind durch mitgelieferte Adapter für nahezu allen gängigen Heizkörpertypen geeignet. Die Installation ist dank einer detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitung in der Regel einfach und die meisten gängigen Heizungssysteme werden unterstützt. Nach erfolgreicher Montage könnt ihr euer Heizsystem komfortabel per App von überall aus steuern. So könnt ihr die Heizung von unterwegs regeln, wenn niemand zu Hause ist, oder die Temperatur erhöhen, bevor ihr zurückkommt.

Praktisch ist, dass der Thermostat auch merkt, wenn ein Fenster offensteht und die Heizung dann herunterregelt. Ihr könnt zudem intelligente Zeitpläne erstellen und für jeden Raum und jede Uhrzeit eure Wunschtemperatur festlegen. Ein weiteres Highlight des Heizkörperthermostats ist der nützliche Auswärts-Modus, der die Temperatur konstant bei 16 Grad Celsius hält, beispielsweise wenn ihr im Urlaub seid.

Für wen lohnt sich die Installation von smarten Heizkörperthermostaten?

Das smarten Heizkörperthermostate aus dem Aldi-Onlineshop bieten euch Komfort und die Chance, Heizkosten zu sparen. Sie überzeugen mit zahlreichen praktischen Funktionen und einem besonders attraktiven Preis. Für nur rund 100 Euro bekommt ihr das Starterset und könnt das System auch problemlos und kostengünstig erweitern. Wenn ihr eure Heizung smart gestalten wollt, ist das jetzt eine tolle Gelegenheit.

Maginon Schaltzentrale & 2x Heizkörperthermostate jetzt ab 99,99 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 18.10.2024 10:31 Uhr

