Amazon – heute kostenlos: 18 E-Books für den Kindle abstauben!

Was erwartet euch heute bei den Gratis-Kindle-Büchern? Ein heißer Drache, eine heißblütige Söldnerin, Kriege im All, Liebe in Miami, auf dem Land und im Wald. Außerdem Morde, Verschwörungen und Entführungen.

Die nachfolgenden Bücher sind heute für jeden kostenlos, der ein Amazon-Konto hat. Viele davon könnt ihr aber jeden Tag lesen, wenn ihr Kindle Unlimited bucht. Ob sich das für euch lohnt, könnt ihr bei Kindle Unlimited kostenlos testen.

Lovestorys, Schnulzen und Erotik

Broken Feelings - Gefunden: Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:46 Uhr

Die Herrin von Wildfell Hall. Band 1: Roman in vier Bänden (Helen Graham) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:47 Uhr

Seine Sub (Dei Unterwerfung Des Doms 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:48 Uhr

1945 - Liebe Anne Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:51 Uhr

Ein Übereinstimmen Gemacht in Unfug Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:54 Uhr

Love in Miami: Isa's Coffee Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:56 Uhr

Fantasy und Science-Fiction

Die verlorene Liebe des Alphas: Instalove, besitzergreifende Alpha-Romanze Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:52 Uhr

Arkane Arktis: Ein Harem-LitRPG-Dungeon-Crawl-Abenteuer Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:53 Uhr

Parallelwelten: Was wäre, wenn ...: 50 Szenarien, die Ihre Vorstellungskraft herausfordern Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:55 Uhr

Alles unter den Himmeln: Die Erbin der Galaxis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:57 Uhr

Der Sieg der Solar-Flare (Solar-Flare 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:58 Uhr

Aus Zerstörung geboren (Im Dienst der Liga 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:59 Uhr

Einen Drachen antörnen: Ein Milliardär-Boss-Roman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:59 Uhr

Krimis, Romane und Thriller

Mord im Buchklub Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:49 Uhr

Zerbrechlichkeit Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:52 Uhr

Eisiger Tod (Wegners erste Fälle): Hamburg Krimi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 10:09 Uhr

In An Instant (Ein fesselndes Entführungsgeheimnis 30) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:57 Uhr

Im Nebel der Geheimnisse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 10:01 Uhr

Kostenlose Kindle-Bücher von gestern

Farry, Barry und Larry: Drei Brüder. Ein Krieg gegen die Unterwelt.: Gefängnisflucht und neue Gefahr Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:17 Uhr

Fado des Todes (Mörderisches Portugal 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:11 Uhr

Menschenleer (Ein Sofia Blake FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:19 Uhr

Lass sie gehen (Ein Fiona Red FBI-Thriller – Band 1) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:16 Uhr

Chocolate Cherry Cabin: A Second Chance Single Mom Christmas Romance (DEUTSCH) (Hockey Sweethearts ( Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:49 Uhr

Herzchaos - Ein Spiel mit dem Feuer: Eine Bad Hero Romance über Liebe, Freiheit und den Mut, neu anz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:30 Uhr

Verhängnisvolle Lust: Zwischen Verlangen und Verrat Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:15 Uhr

Das wahre Verlangen des Herzogs Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:07 Uhr

Broken Feelings - Gefunden: Liebesroman Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:34 Uhr

Headlight (Jassy-Trilogie 2) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:48 Uhr

Mindset (Jassy-Trilogie 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:32 Uhr

Liebe, Zoff und heiße Küsse Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:45 Uhr

Mein Neuanfang - Tammy & Jay Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:25 Uhr

Mojito On The Beach Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:50 Uhr

Schatten der Prophezeiung : Eine schicksalhafte Kumpel-Romanze über Wölfe, Geheimnisse und Schicksal Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:47 Uhr

Carpe Dämon: Abenteuer einer dämonenjagenden Fußballmama (Abenteuer einer Dämonenjägerin und Mutter Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:53 Uhr

Reisende in der Zeit: Geheimnisse und unglaubliche Geschichten aus der Geschichte Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:00 Uhr

Zeitspiele (Detektiv Gummimann 3) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 05:26 Uhr

Die Legenden der geheimen Reiche - Herz aus Eis Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 07:33 Uhr

Asia-Küche leicht gemacht: 100 einfache und schnelle Rezepte für Teenager Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:37 Uhr

Das Hundeküche: EIN LEITFADEN FÜR GESUNDE HAUSGEMACHTE MAHLZEITEN Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:58 Uhr

Spanische Gaumenfreuden, Ein Fest für die Sinne – Tapas, Paella & Süße Verführungen (88 Rezepte zum Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 09:06 Uhr

Brot backen schnell & einfach: Das Brotbackbuch - natürlich zuckerfrei, ohne Weizen und 100% pflanzl Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:49 Uhr

Gesundes Chinesisches Wok-Kochbuch: +70 Frische, Geschmackvolle Rezepte Für Nahrhaftes Pfannenrühren Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.01.2025 08:48 Uhr

