Apple stellt Kopfhörer mit neuem Feature vor – doch die AirPods müssen warten

Apple verkauft nicht nur unter eigenem Namen Kopfhörer, bekanntlich gehört auch die Marke Beats zum Portfolio des iPhone-Herstellers. Von dieser gibt es jetzt neue Kopfhörer. Die zweite Generation der Powerbeats Pro besitzt sogar ein spezielles Feature, welches Apple den eigenen AirPods erst viel später spendieren wird.

Powerbeats Pro 2: Apples neue Alternative zu den AirPods Pro

Das heiß ersehnte iPhone SE 4 hält Apple noch unter Verschluss, derweil präsentiert man mit den Powerbeats Pro 2 neue und ziemlich spannende In-Ear-Kopfhörer mit Apple-Technik. Im Inneren steckt nämlich der aktuelle H2-Chip, der sich auch in den AirPods Pro findet. Im Gegensatz zu diesen sind die neuen Beats-Kopfhörer aber ohne Einschränkungen auch mit Android-Smartphones verwendbar und eben nicht nur mit dem iPhone.

So sehen die neuen Beats-Kopfhörer aus:

Powerbeats Pro 2 – Das Design

Die Powerbeats Pro 2 empfehlen sich in erster Linie als sportliche Alternative zu den AirPods, denn für einen besseren Halt sorgen erneut entsprechende Bügel, die einfach hinter die Ohren geklemmt werden. Neu ist dies aber nicht, bereits die Vorgängergeneration (bei Amazon ansehen) besitzt ein ähnliches Design. Ferner sind die Kopfhörer nach wie vor schweiß- und wasserabweisend (IPX4) – perfekt für jede sportliche Aktivität.

Premiere: Herzfrequenzmessung mit den Kopfhörern

Doch es gibt auch echte Verbesserungen und Neuerungen. Mit an Bord ist beispielsweise eine neue aktive Geräuschunterdrückung. Laut Eigenaussage „das leistungsstärkste aktive Noise Cancelling (ANC)“, das bisher für Beats entwickelt wurde. Doch so richtig neu ist die Herzfrequenzmessung – diese gibt es aktuell weder bei Beats noch bei Apple. Die integrierten Sensoren blinken dabei mehr als 100 Mal pro Sekunde, um den Puls in Echtzeit zu erfassen.

Es wird erwartet, dass Apple eine solche Herzfrequenzmessung in Zukunft auch in einer neuen Version der AirPods Pro integrieren wird, doch dies dürfte noch Monate dauern.

Die Powerbeats Pro 2 bieten mit dem Ladecase eine Akkulaufzeit von bis zu 45 Stunden. Das Case ist jedoch 33 Prozent kleiner als sein Vorgänger und das erste Beats-Ladecase mit kabelloser Qi-Ladefunktion. Hier zieht Beats also endlich mit der Konzernmutter Apple gleich.

Preis und Verfügbarkeit

Beats Powerbeats Pro 2 Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 12.02.2025 14:41 Uhr

Bestellt werden können die Powerbeats Pro 2 nicht nur bei Apple im Online-Store (bei Apple ansehen), sondern auch im Handel – beispielsweise bei Amazon. Allerdings finden wir dort aktuell nicht alle vier Farben (bei Amazon ansehen). Die Kolorierung „Leuchtorange“ beispielsweise vermissen wir. Bereits ab dem morgigen 13. Februar sollen die Powerbeats Pro 2 dann verfügbar sein. Der Preis von knapp 300 Euro fällt, wie die Kopfhörer selbst, recht „sportlich“ aus.

Ein Handy von Beats gibt es noch nicht, könnte aber echt schick werden:

