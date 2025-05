Apple Watch eingestampft: Dieses Modell wird nie erscheinen

Diese Funktion hätte eure Apple Watch schlauer gemacht – jetzt ist sie Geschichte.

Apple Watch mit Kamera kommt doch nicht mehr

Ein Traum geplatzt, bevor er überhaupt öffentlich geträumt werden konnte: Wie aus einem neuen Bericht von Bloomberg hervorgeht, hat Apple ein spannendes Apple-Watch-Projekt still und leise zu Grabe getragen. Konkret geht es um Modelle der Apple Watch und Apple Watch Ultra – mit eingebauter Kamera. Diese sollen nun doch nicht mehr zur Marktreife gebracht werden (Quelle: Bloomberg).

Anders als man vielleicht erwarten würde, hätte die Kamera in der Apple Watch nicht dazu gedient, Selfies zu schießen oder FaceTime-Anrufe zu führen. Vielmehr sollte sie die Umgebung des Trägers erfassen – ganz ähnlich der Visual-Lookup-Funktion (auch bekannt als Visual Intelligence), die man bereits vom iPhone kennt.

Die Idee: Uhr heben, Kamera draufhalten – und die Apple Watch liefert Informationen zum Objekt. Ob das nun die Öffnungszeiten eines Restaurants, die Art einer Pflanze, die Beschreibung eines Produkts oder sogar eine Übersetzung in Echtzeit ist – der Ansatz war clever und hätte die Smartwatch deutlich intelligenter gemacht.

Verkaufsstart war bereis für 2027 geplant

Die Kamera-Modelle waren offenbar schon für das Jahr 2027 anvisiert. Apple entwickelte laut dem Bericht gleich mehrere Prototypen, darunter auch Varianten der robusteren Apple Watch Ultra. Doch aus dem ehrgeizigen Vorhaben wird nun nichts: Die Entwicklung wurde diese Woche eingestellt – endgültig.

Warum Apple das Projekt abbricht, bleibt dabei offen. War es eine Frage der Technik, gab es absehbare Probleme mit der Privatsphäre oder glaubte man doch nicht mehr an den Erfolg? Darüber schweigt sich der Konzern – wie so oft – aus. Möglich ist, dass das Thema eines Tages aber zurückkommt. Apple ist bekannt dafür, Ideen auch mal in der Schublade zu parken, um sie später wesentlich ausgereifter neu zu beleben. Doch vorerst gilt: Eine Apple Watch mit eingebauter Kamera bleibt weiterhin ein Traum.

Für FaceTime-Telefonate gibt es bereits eine Zubehör-Lösung:

Wristcam: Videotelefonie mit der Apple Watch

