Bing Video Creator: Kostenlos KI-Videos mit Sora erstellen

Mit dem "Bing Video Creator" könnt ihr ab sofort kostenlos KI-generierte Kurzvideos per Texteingabe erstellen. Ob ein Krokodil im Einkaufszentrum oder ein Skateboard fahrender Hund bei Sonnenuntergang, eure Ideen werden dank Bing-App automatisch in kurze Videoclips umgesetzt.

Verfügbarkeit und Nutzung

Aktuell ist der "Bing Video Creator" nur in der Bing-App für Android und iOS verfügbar. Um die Bild- und Videoerstellung per KI zu nutzen, benötigt ihr einen Microsoft-Account. Später soll die Funktion auch im Browser und in der Desktop-App von Copilot angeboten werden.

KI-Videos per Bing-App erstellen

Nutzer starten mit 10 kostenlosen „Schnellen Kreationen“, bei denen die Videos in wenigen Minuten erstellt werden. Danach könnt ihr entweder auf den kostenfreien Standardmodus wechseln, bei dem die Erstellung dann mehrere Stunden beanspruchen kann oder ihr setzt 100 Microsoft Rewards-Punkte pro schneller Kreation ein.

Der Bing Video Creator basiert auf der KI Sora, die seit Februar 2025 verfügbar ist. Während OpenAI für Sora ein Abonnement verlangt, ist der "Bing Video Creator" völlig kostenlos.

So erstellt ihr KI-Videos in der App

Öffnet die Bing-App und loggt euch mit eurem Microsoft-Konto ein, falls nicht automatisch geschehen. Tippt unten rechts auf das Apps-Symbol (Quadrat mit 4 Flächen). Wählt hier nun unter "Alle Apps" den "Video-Ersteller" aus. Hier könnt ihr jetzt oben in das Prompt-Feld eure Wunschkreation per Text eingeben. Wenn ihr mit eurem Text zufrieden seid, könnt ihr auf "Erstellen" drücken, um das Video generieren zu lassen. Nach etwas Wartezeit findet ihr das erstellte Video unter "Meine Kreationen". Wenn ihr das Video antippt, könnt ihr es auch direkt teilen oder auf euerem Mobilgerät speichern.

Videolänge, Format, Speicher & mehr

Videolänge : 5 Sekunden

: 5 Sekunden Format : Aktuell könnt ihr KI-Videos nur im Hochformat (9:16) erstellen.

Später sollen aber auch Breitbild-Videos (16:9) möglich sein.

: Aktuell könnt ihr KI-Videos erstellen. Später sollen aber auch Breitbild-Videos (16:9) möglich sein. Warteschlange : Bis zu 3 Videos gleichzeitig

: Bis zu Speicherung: Eure Kreationen sind für 90 Tage online in eurem Profil abrufbar. Ihr könnt die Videos aber auch jederzeit herunterladen, teilen und privat speichern.

Und hier nun das Meisterwerk, welches wir mit dem Prompt: "Giga-Redakteur, der sich über die kostenlose Erstellung von KI-Videos superdoll freut und wie Super Mario in die Luft springt", erstellt haben:

