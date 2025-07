Für 13,99 Euro bei Amazon: Wer dieses Set nicht im Auto hat, wird es bereuen

Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck gehören zur Standardausrüstung – damit sind deutsche Autofahrer für die meisten Notfälle gut gerüstet. Wer noch ein Plus an Sicherheit will, kann jetzt zum Prime Day bei Amazon zuschlagen: Dort gibt es ein praktisches 2er-Set für nur 13,99 Euro. Im Ernstfall kann das sogar Leben retten.

Amazon verkauft Notfallhammer im 2er-Set mit Rabatt

2.780 Menschen sind im vergangenen Jahr bei Verkehrsunfällen in Deutschland ums Leben gekommen. Sicherheit im Straßenverkehr ist das A und O und darf nicht am Geldbeutel scheitern.

Deshalb sollten Autofahrer neben Verbandskasten, Warnweste und Warndreieck auch stets einen Notfallhammer dabei haben. So einen verkauft Amazon im 2er-Set aktuell für nur 13,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) – starke 30 Prozent günstiger als sonst. Für Prime-Mitglieder entfällt wie immer der Versand. Im Gegensatz zu vielen anderen Nothammern hat der Notfallhammer von Hersteller Heldenwerk zwei entscheidende Vorteile.

Notfallhammer Günstiger für Prime-Mitglieder. 2er-Set, gehärtete Spitze, mit Gurtschneider Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.07.2025 09:22 Uhr

Denn neben der gehärteten Spitze, die laut Hersteller auch Verbundglas durchschlagen kann, besitzt der Notfallhammer einen integrierten Gurtschneider. Im Ernstfall können sich Insassen so vom Sicherheitsgurt befreien und das Auto verlassen. Der Gurtschneider ist dabei so eingelassen, dass man sich nicht versehentlich schneiden kann – clever.

Der Notfallhammer wird im 2er-Set geliefert. So kann die Fahrer- und Beifahrerseite mit einem Notfallhammer ausgestattet werden. In einer Gefahrensituation hat so auch der Beifahrer die Möglichkeit, sich aus dem Auto zu befreien.

Für wen lohnt sich der Notfallhammer bei Amazon?

Bei Amazon-Kunden kann der Notfallhammer auf eine hervorragende Bewertung verweisen. 4,7 von 5 möglichen Sternen bei über 3.400 Rezensionen sprechen eine eindeutige Spreche. „Auch wenn man es hoffentlich nie braucht...Sinn macht es!“, schreibt etwa eine Käuferin. Allgemein loben die Käufer vor allem die Qualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis des Notfallhammer-Sets.

Wer sich für den Fall der Fälle gut rüsten möchte, kann hier zugreifen. Unterm Strich zahlt man keine 7,50 Euro für einen Notfallhammer. Das sollte einem die eigene Sicherheit wert sein. Eine Käuferin schreibt passend: „Zwei sind perfekt. Eins im Handschuhfach, eins in der Mittelkonsole. Ich denke, dass jedes Auto zwei braucht.“

