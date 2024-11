Für 21,99 Euro: Amazon verkauft eine Wunderwaffe für die Steckdose

Ein überfüllte Steckdosenleiste und ein Handy, das zum Laden umständlich auf dem Boden liegt – diese Situation kennen viele. Für 21,99 Euro gibt es bei Amazon eine elegante Lösung für das nervige Problem. Die bietet nicht nur reichlich Anschlussmöglichkeiten, sondern auch durchdachte Extras.

Amazon verkauft Mehrfachsteckdose mit Smartphone-Ablage

Eine klassische Steckdosenleiste nimmt oft wertvollen Platz weg und sorgt für unschönen Kabelsalat. Besser geht's mit einer Wand-Mehrfachsteckdose mit integrierter Smartphone-Ablage. So einen Alltagshelfer bietet Amazon aktuell für 21,99 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) an, wenn ihr den 5-Euro-Coupon einlöst. Aber Achtung: Der ist nur noch bis zum 20. November gültig, ihr solltet euch also nicht zu lange Zeit lassen.

Mehrfachsteckdose Mit integrierter Smartphone-Ablage. Insgesamt 3 klassische Steckdosen und 4 USB-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.11.2024 16:30 Uhr

Direkt an der Wand angebracht, nimmt die Mehrfachsteckdose kaum Platz weg und verwandelt eine einzelne Steckdose in ein wahres Kraftpaket: Drei klassische Steckdosen stehen für Elektronikgeräte bereit, während sechs USB-Ports das gleichzeitige Laden von Smartphones und anderen mobilen Geräten ermöglichen. Die Integration moderner Schnellladetechnologien wie Power Delivery (PD 3.0) mit 20 Watt und Quick Charge (QC 3.0) mit 18 Watt sorgt dafür, dass kompatible Geräte in Rekordzeit aufgeladen werden – beispielsweise moderne iPhones oder Galaxy-Geräte.

Besonders praktisch: Der um 45 oder 90 Grad drehbare Stecker ermöglicht die Installation auch an schwer zugänglichen Steckdosen, etwa hinter Möbeln oder in engen Ecken. Die abnehmbare Smartphone-Ablage verwandelt die Steckdose in eine vollwertige Ladestation. Während des Ladevorgangs ruht das Handy sicher auf der Ablage – ideal etwa in der Küche beim Anschauen von Kochvideos oder im Arbeitszimmer für Videokonferenzen.

Für wen lohnt sich die Mehrfachsteckdose bei Amazon?

Die smarte Mehrfachsteckdose eignet sich besonders für Menschen, die mit begrenztem Platz haushalten müssen. Die Kombination aus Stromerweiterung und Smartphone-Halterung spart wertvollen Raum und verhindert Stolperfallen durch herumliegende Ladekabel. Der integrierte Überspannungsschutz und die hochwertigen Materialien machen sie zu einer sicheren Wahl.



Einzig der Preis von knapp 22 Euro liegt etwas über dem Durchschnitt – die gebotenen Funktionen rechtfertigen die Investition jedoch. Mit 4,6 von 5 Sternen ist die Mehrfachsteckdose nicht umsonst hervorragend bewertet.

