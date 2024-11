Für 279 Euro bei Amazon: Dieses Handy läuft und läuft und läuft und läuft

Brillantes Display, leistungsstarker Prozessor oder herausragende Kamera: Die Ansprüche an ein Smartphone sind so vielfältig wie ihre Nutzer. Für alle, die besonderen Wert auf eine ausdauernde Akkulaufzeit legen, hat die Stiftung Warentest einen klaren Favoriten: das Sony Xperia 10 VI. Das Sony-Handy gibt es bei Amazon derzeit zum Sparpreis. Punkten kann das Xperia 10 VI auch in anderen Bereichen.

Amazon verkauft Sony Xperia VI mit Rabatt

Wer auf der Suche nach einem Smartphone mit besonders lange Akkulaufzeit ist und dafür kein Loch in den Geldbeutel brennen möchte, kann aktuell bei Amazon vorbeischauen. Für 279 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) verkauft der Onlinehändler das Xperia 10 VI von Sony.

Sony Xperia 10 VI Akku-Testsieger bei Stiftung Warentest. Mit OLED-Display, 8-Kern-Prozessor, 8 GB RAM, 128 GB Speicher und 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.11.2024 16:50 Uhr

Highlight des Xperia 10 VI ist sein ausdauernder Akku. Im aktuellen Test Stiftung Warentest gewinnt das Sony mit großem Abstand die Akku-Kategorie. „Sony läuft am längsten“, urteilen die Experten. Insgesamt hielt das Xperia 10 IV über 57 Stunden durch. Damit kann man das Smartphone also gut und gerne zwei Tage nutzen, ohne zur Steckdose rennen zu müssen.

Doch auch abseits davon hat das Sony Xperia 10 IV eine Menge zu bieten. Zur Ausstattung gehört unter anderem:

6,1-Zoll-Display ( OLED , 2.520 x 1.080 Pixel)

, 2.520 x 1.080 Pixel) 8-Kern-Prozessor mit max. 2,2 GHz (Snapdragon 6 Gen 1)

8 GB RAM

128 GB Speicher (erweiterbar)

Dual-Kamera (48 MP + 8 MP)

8-MP-Frontkamera

5.000-mAh-Akku

Stereolautsprecher

Fingerabdrucksensor

3,5-mm-Kopfhöreranschluss

Android 14 (Update-Garantie bis Juni 2028)

Für wen lohnt sich das Xperia 10 VI bei Amazon?

Das Sony Xperia 10 VI richtet sich vor allem an Nutzer, die großen Wert auf eine lange Akkulaufzeit legen – mit 57 Stunden ist das Gerät Akku-Testsieger bei der Stiftung Warentest. Auch preisbewusste Käufer kommen mit dem aktuellen Bestpreis von 279 Euro auf ihre Kosten, zumal die Ausstattung mit OLED-Display, ordentlichem Prozessor und guter Kamera solide ausfällt. Dank Update-Garantie bis 2028, erweiterbarem Speicher und klassischen Features wie dem 3,5mm-Kopfhöreranschluss eignet sich das Smartphone zudem für Nutzer, die ihr Gerät lange behalten möchten und auf bewährte Funktionen nicht verzichten wollen.

