Große E-Auto-Hoffnung scheitert: Deutsche Kunden bleiben ratlos zurück

Mit ambitionierten Zielen gestartet, nun das abrupte Aus: Ein asiatischer E-Auto-Hersteller zieht sich aus dem deutschen Markt zurück. Die wenigen Kunden bleiben ratlos auf der Strecke.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

VinFast: Showrooms dicht, Mitarbeiter gekündigt

Der vietnamesische E-Auto-Hersteller VinFast hatte ehrgeizige Pläne. Sechs Showrooms in Deutschland, eigene Verkaufsräume und der Verzicht auf klassische Händlerstrukturen sollten Tesla und BYD Paroli bieten. Doch daraus wird nichts: Anfang Mai wurden rund 90 Prozent der deutschen Belegschaft gekündigt, inzwischen sind die Showrooms geschlossen.

Anzeige

Die offizielle Begründung des Konzerns ist bei Marktunsicherheiten zu finden, wie es heißt. Während VinFast im Heimatland Vietnam führend ist, blieb der Erfolg in Europa aus. Im ersten Quartal 2025 konnte der Hersteller nur 55 Fahrzeuge in Deutschland absetzen. Trotz hoher Investitionen reichte das Vertrauen der Kundschaft am Ende wohl einfach nicht aus. Ein Preis von rund 40.000 Euro ist für eine weitgehend unbekannte Marke dann doch zu viel.

Hinzu kommen wirtschaftliche Probleme: Trotz steigender Umsätze machte VinFast im vergangenen Jahr weltweit fast 3 Milliarden Euro Verlust. Zwar finanziert der Mutterkonzern Vingroup den Autobauer weiterhin, doch auch dort wachsen die Zweifel. Auf dem US-Markt kämpft VinFast zudem mit Rückrufen, schlechter Presse und Importzöllen, während die geplante Fabrik in North Carolina dem Zeitplan hinterherhinkt.

VinFast: Modell „funktioniert nicht mehr“

In Zukunft möchte VinFast weiterhin E-Autos in Europa anbieten, allerdings nur noch über Zwischenhändler. Das Direktvertriebsmodell „funktioniert nicht mehr“, heißt es sehr konkret in einer Mitteilung (Quelle: Tagesschau).

Anzeige

Im Video: Das halten wir vom Kia EV9.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf MSN und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.