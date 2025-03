Huawei zeigt Samsung und Xiaomi mit neuem Falt-Smartphone, wie es richtig geht

Huawei hat mit dem Pura X ein komplett neues Falt-Smartphone vorgestellt, das es so bisher nicht gab. Mit dem ungewöhnlichen Seitenverhältnis von 16:10 verbindet das chinesische Unternehmen zwei bisher unterschiedliche Designs in einem Smartphone.

Huawei Pura X mit einzigartigem Seitenverhältnis

Samsung, Xiaomi und andere Hersteller von faltbaren Smartphones folgen seit Jahren den eingefahrenen Designs. Huawei hat mit dem doppelt faltbaren Mate XT gezeigt, dass es auch anders geht – und macht das mit dem Pura X wieder. Das chinesische Unternehmen hat sich nämlich für ein Seitenverhältnis von 16:10 entschieden und so die bisher angebotenen Flip- und Fold-Designs in einem Gerät verbunden.

Selbst eine Tastatur lässt sich auf dem Außendisplay des Huawei Pura X gut nutzen. (© Huawei)

An der Außenseite fällt zunächst das 3,5-Zoll-Display ins Auge, auf dem ihr viele Dinge schon im zugeklappten Zustand erledigen könnt. Darüber befinden sich vier Sensoren. Einmal die Hauptkamera mit 50 MP, der Ultraweitwinkel mit 40 MP, ein Teleobjektiv mit 8 MP und ein Farbsensor. Dadurch sollen Fotos und Videos im Vergleich zu anderen Falt-Smartphones viel besser werden.

Im Video könnt ihr euch das Ergebnis anschauen:

Huawei Pura X vorgestellt

Klappt ihr das Huawei Pura X auf, dann habt ihr ein nicht zu großes 6,3-Zoll-Display zur Verfügung. Die integrierte Selfie-Kamera löst mit 10,7 Pixeln auf. Der große Vorteil des 16:10-Formfaktors ist, dass ihr das Handy sowohl senkrecht als auch waagerecht nutzen könnt, ohne große Kompromisse bei der Darstellung eingehen zu müssen. Apps passen sich viel besser an als bei den zu schmalen oder zu breiten Displays der Konkurrenz.

Ihr könnt mit dem Huawei Pura X im zugeklappten Zustand telefonieren. (© Huawei)

Die beiden Displays besitzen eine hohe Helligkeit von bis zu 2.500 Nits, arbeiten mit 120 Hz und sollen besonders robust sein. Damit dem Handy nicht so schnell die Puste aufgeht, ist ein 4.720-mAh-Akku verbaut, der mit 66 Watt per Kabel und 40 Watt kabellos aufgeladen werden kann. Wie viele Huawei-Smartphones in China unterstützt auch dieses Gerät Satellitenkommunikation.

Großen Wert legt Huawei auf die Software. So ist direkt HarmonyOS 5 vorinstalliert und es sind viele KI-Funktionen integriert. Mit dabei sind Spielereien wie das Umblättern mit den Augen, wenn ihr lest, oder Gesten, mit denen ihr wie von Zauberhand Inhalte von einem Huawei-Handy zum anderen teleportieren könnt. Aber auch ganz praktische Dinge, die Google schon länger anbietet, sind mit dabei. So kann die KI für euch ans Telefon gehen und den Anruf vorher checken und vieles mehr. Die KI unterstützt euch natürlich auch beim Fotografieren.

Huawei Pura X: Preis und Verfügbarkeit

Huawei bietet das Pura X in verscheidenen Farben an. (© Huawei)

Huawei bietet das Pura X zunächst nur in China an. Dort liegt der Preis bei 7.499 Yuan. Das sind umgerechnet knapp über 950 Euro. Für ein Smartphone, das zwei Geräte in einem vereint, ist das sehr attraktiv. Es gibt jedoch auch Collectors Editionen, die mit 1 TB internem Speicher kommen, ein spezielles Design besitzen und 9.999 Yuan kosten. Umgerechnet sind das knapp über 1.250 Euro (Quelle: Huawei).

Ob und wann das Huawei Pura X den Weg nach Deutschland finden, ist nicht bekannt. Sobald sich etwas tut, werden wir euch informieren.