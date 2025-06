Ich hole Donnerstag meine Switch 2 ab: Dieses Zubehör habe ich jetzt schon gekauft

Am Donnerstag, dem 5. Juni 2025, ist es endlich so weit. Das lange Warten auf meine Switch 2 hat endlich ein Ende. Wie bei jeder neuen Konsole hole ich mir auch für das neueste Modell von Nintendo gewisses Zubehör. Das könnt ihr tatsächlich jetzt schon kaufen – besonders zu einem würde ich euch dringend raten.

Ich habe bereits Switch-2-Zubehör gekauft

Nintendo selbst bietet für seine Switch 2 einiges an Zubehör an. Ihr könnt euch beispielsweise eine Kamera, Tasche, Lenkräder und vieles mehr kaufen. Mir war die Konsole an sich schon teuer genug. Weitere Ausgaben zugunsten Nintendos spare ich mir also lieber erstmal. Entsprechend habe ich mich bei Amazon umgeschaut und bereits zwei Dinge bestellt.

Displayschutz

Das Wichtigste ist für mich ein anständiger Displayschutz. Die Switch 2 kommt zwar nur mit einem LC-Display, doch auch das muss geschützt werden. Entsprechend habe ich mir folgendes Displayglas bestellt:

Mir waren zwei Sachen besonders wichtig:

Mit einer Montagehilfe passiert es mir hoffentlich nicht mehr, dass der Displayschutz schief sitzt. Ich hatte bei den beiden Vorgängern das Problem, dass ich irgendwie nie die richtige Position gefunden habe. Mit der Positionierhilfe dürfte das hoffentlich besser klappen. Zumindest an Smartphones habe ich damit gute Erfahrungen gemacht. Es muss sich um echtes Schutzglas handeln. Ich kann Schutzfolien einfach nicht leiden. Sie verändern die Klarheit des Bildes und ziehen Fett und Staub magisch an. Ein Schutzglas lässt sich viel besser reinigen und verändert das Bild nicht. Da ich meistens mobil spiele, muss das Display sicher sein.

Ich würde jedem raten, direkt von Beginn an ein Schutzglas zu installieren, dann hat man in den kommenden Jahren keine Probleme mit Kratzern auf dem Display.

Tragetasche

Besonders weil ich meine Switch 2 genau wie schon die Switch 1 und Switch OLED in erster Linie mobil nutzen werde, brauche ich eine anständige Tragetasche. Die Tasche von Nintendo gefällt mir zwar, doch ich habe schon bei den Vorgängern gemerkt, dass ich einfach mehr Platz benötige. Deswegen habe ich dieses Modell gekauft:

Ich habe die Tasche bereits für die Switch OLED gehabt und mit dem Hersteller sehr gute Erfahrungen gemacht. Dort könnt ihr nicht nur die Nintendo-Konsole unterbringen und das Display mit der Halterung für die Spiele beim Transport schützen, sondern auch noch weiteres Zubehör verstauen.

Das kommt später

Aktuell habe ich noch nicht das Gefühl, dass ich eine Speicherkarte benötige. Ich bin sowieso eher der Typ, der nur zwei oder drei Spiele installiert hat, die er wirklich spielt. Ich mülle die Konsole also nicht zu. Mit der Zeit wird die Auswahl sicher auch größer und die Preise werden sinken.

Bei der Kamera bin ich mir noch nicht sicher. Ich sehe für mich persönlich den Mehrwert noch nicht. Vielleicht ändert sich das, wenn meine Freunde auch eine bekommen und wir dann während des Spielens reden können.

Vieles, was ich dann noch brauche, werde ich einfach mit meinem 3D-Drucker erschaffen. Beispielsweise eine schöne Dekoration für die Station, eine Maushalterung für den Switch-Controller und so weiter. Die Community wird sicher vieles bereitstellen – genau wie bei den Vorgängern.