iPad-Nutzer zahlen jetzt drauf: Vielen Dank, Apple!

Den Anfang machten das iPad Air und das iPad Pro im Frühjahr. Jetzt trifft es auch die Käufer eines frisch vorgestellten iPad mini 7, ja, selbst beim billigsten iPad verzichtet Apple ab sofort auf die Beigabe eines wichtigen Zubehörs. Ganz schön frech, wenn ihr mich fragt. Reden wir drüber, und zwar in der heutigen Ausgabe der Wochenendkolumne von GIGA.

Apple spart sich was: Alle iPads jetzt bei uns ohne Netzteil

Beim iPhone haben wir uns schon daran gewöhnt, Apples Smartphone fehlt ein passendes Netzteil. Der Hersteller legt dieses nämlich nicht mehr bei. Doch jetzt hält diese Unart auch beim iPad Einzug. Schon das im Mai vorgestellte iPad Air und auch das iPad Pro müssen auf das nützliche Zubehör verzichten. Dies gilt nun auch für das frisch vorgestellte iPad mini 7. Ebenso betroffen ist das ältere iPad der 10. Generation, auch bei dem lässt Apple ab sofort das Netzteil einfach im Lieferumfang weg. In der Box findet sich nur noch ein USB-C-Ladekabel mit einer Länge von einem Meter – basta.

Bemerkenswert: Apple zeigt sich nur in Europa derart knausrig. Wer wie wir in der EU oder auch Großbritannien wohnt, bekommt von Apple kein Ladegerät mehr. Wer dagegen sein iPad in den USA, Kanada, Australien, Japan, Brasilien und anderen Ländern der Welt kauft, der bekommt auch noch ein passendes Netzteil mitgeliefert (Quelle: MacRumors).

Was soll diese Unterscheidung? Apple selbst kommentiert diesen Umstand bisher nicht. Entsprechend kann darüber nur spekuliert werden. Wahrscheinlich könnte dies bereits eine Reaktion auf entsprechende EU-Vorschriften gegen Elektroschrott sein (Waste from Electrical and Electronic Equipment, kurz WEEE). Diese sollen ab 2026 in Kraft treten. Doch Apple müsste jetzt noch gar nicht reagieren, dennoch fehlt bereits das Netzteil.

Wer also kein passendes USB-C-Netzteil daheim hat, der muss sich dieses nachkaufen und zahlt daher drauf – eine ziemliche Ungerechtigkeit. Kleiner Tipp: Für das reguläre iPad, das iPad mini und das iPad Air genügt ein Modell mit maximal 20 Watt (bei Amazon ansehen). Beim iPad Pro darf es gerne etwas mehr sein, denn dieses unterstützt Ladegeräte mit bis zu 30 Watt (bei Amazon ansehen).

Es muss übrigens nicht das Original von Apple sein. Kompatible Modelle, beispielsweise von Anker, sind wesentlich günstiger, aber nicht schlechter. Dennoch, gut und gerne zwischen 10 und 20 Euro zahlen Nutzerinnen und Nutzer schon drauf, wenn sie jetzt gezwungen sind, sich ein solches Netzteil zu kaufen.

Apple macht es sich zu einfach

Für mich ist klar: Billiger sind die iPads deswegen sicherlich nicht. Wenngleich dies aufgrund Apples intransparenter Preiskalkulation und den entsprechenden Währungsunterschieden so oder so nicht nachweisbar wäre. Meiner Meinung nach kann und sollte sich Apple hier nicht in Hinblick auf etwaige EU-Vorschriften herausreden. Man könnte, so mein Vorschlag, der Verpackung ja beispielsweise einen Gutschein beilegen. Wer das Netzteil unbedingt braucht, kann es sich kostenfrei im Apple Store abholen oder aber lässt es sich gegen eine kleine Versandgebühr zuschicken. So fällt kein Elektroschrott an, Kunden fühlen sich aber gleichzeitig auch nicht abgezockt.

Nur die aktuelle Situation hat für mich einen üblen Nachgeschmack. Apple macht es sich zu einfach und sucht erst gar nicht nach einer kundenfreundlichen Lösung. Sorry, aber so nicht, meine Damen und Herren.

Kostet mindestes 1.200 Euro und hat dennoch kein Netzteil in der Box:

