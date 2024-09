iPhone 16: Bei diesen beiden Apple-Modellen wird es im Ernstfall teuer

Wer sich für ein neues iPhone 16 interessiert, sollte bereits etwaige Folgekosten im Blick haben. Wer nämlich den Akku seines Apple-Smartphones künftig tauschen will, muss bei zwei Modellen bereits jetzt mit höheren Kosten rechnen. Apple hält die Hand auf und will über 20 Prozent mehr.

Akkutausch kostet beim iPhone 16 Pro (Max) viel mehr

Auf Apples Service-Seite für den iPhone-Batterieaustausch stehen bereits jetzt die Preise für den Akkutausch beim iPhone 16 (Quelle: Apple). Zunächst die erfreuliche Nachricht: Beim regulären iPhone 16 und beim iPhone 16 Plus ändert sich nichts. Wer außerhalb der Garantie den Stromspender tauschen lässt, der zahlt nach wie vor 109 Euro für diesen Service bei Apple direkt – so viel wie schon beim iPhone 15 (Plus) und iPhone 14 (Plus).



Empfindlich teurer wird es allerdings beim iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max. Statt wie bisher 109 Euro verlangt Apple für den Tausch des Akkus ganze 135 Euro – satte 26 Euro mehr. Ein Preisanstieg von gut und gerne 24 Prozent. Bei der letzten Preiserhöhung vor zwei Jahren anlässlich des iPhone 14 hielt sich Apple noch zurück. Damals stieg der Preis für alle Modelle von 99 Euro auf 109 Euro und damit nur circa um 10 Prozent.

Apple schweigt zu den Gründen

Einen Grund für die aktuelle Preiserhöhung bei beiden Pro-Modellen für den Akkutausch nennt Apple nicht und schweigt. Apple selbst sagte zuvor, dass alle vier Modelle des iPhone 16 mit größeren Batterien ausgestattet sind und alle Geräte gleichfalls ein internes Redesign für eine verbesserte Wärmeableitung erhalten haben. Warum aber dann ausgerechnet nur die Pro-Modelle von einer Preiserhöhung betroffen sind, bleibt unklar.



Immerhin gab es zuvor Gerüchte über ein neues Metallgehäuse, zumindest für einige Varianten der iPhone-16-Akkus. Liegt in diesem vermuteten neuen Aufbau die Ursache für die höheren Preise? Erst wenn die ersten Modelle des iPhone 16 auseinandergenommen wurden, werden wir dies wohl in Erfahrung bringen können.

Wichtig zu wissen: Wer Apples Garantieerweiterung beziehungsweise Hardware-Versicherung AppleCare+ abgeschlossen hat, muss im Notfall für den Akkutausch nichts zahlen. Aber auch nur dann, wenn der Akku weniger als 80 Prozent seiner ursprünglichen Kapazität aufweist.



Wer den Akku beim Pro-Modell des iPhone 16 in Zukunft wechseln will, braucht mehr Geld:

