iPhone 17 Air: Schlechte Nachrichten für Apple – Nutzer haben andere Erwartungen

Laut einer aktuellen Umfrage könnte sich das kommende iPhone 17 Air schlechter verkaufen als erwartet – kein gutes Omen für Apple. Potenzielle Kundinnen und Kunden könnten sich letztlich an zwei Punkten stören.

iPhone 17 Air: Warum der Verkauf für Apple zur Herausforderung werden könnte

Apple plant, mit dem iPhone 17 Air ein völlig neues Smartphone-Modell im Herbst vorzustellen, das das bisherige Plus-Modell ablösen soll. Vor allem das neue ultradünne Design soll begeistern und neue Zielgruppen erschließen. Doch wird das Vorhaben gelingen?

Ryan Christoffel von 9to5Mac sieht dies kritisch und hält es für möglich, dass sich das iPhone 17 Air für Apple schwieriger verkaufen lässt als bislang angenommen. Diese Einschätzung basiert auf einer neuen Umfrage von SellCell zum iPhone 16e. Dabei gaben 92,7 Prozent der Befragten an, derzeit kein Interesse an diesem Modell zu haben. Doch was hat das mit dem kommenden iPhone 17 Air zu tun?

Ein Blick auf die Gründe, die gegen das iPhone 16e angeführt wurden, zeigt, dass die beiden wichtigsten Argumente auch auf das iPhone 17 Air zutreffen. So bemängelten 52,6 Prozent das Fehlen mehrerer Rückkameras, und 34 Prozent bevorzugten ein hochwertigeres Modell, weil sie das Beste wollen, was Apple zu bieten hat.

Auch das iPhone 17 Air wird aller Wahrscheinlichkeit nach nur eine einzige Rückkamera besitzen. Zudem werden weiterhin die besser ausgestatteten Modelle iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max über dem iPhone 17 Air positioniert sein.

Auch wenn sich die Ergebnisse der Umfrage nicht eins zu eins auf das iPhone 17 Air übertragen lassen, liefern sie dennoch wertvolle Hinweise auf die Aspekte, die für potenzielle iPhone-Käufer besonders wichtig sind und letztlich die Kaufentscheidung beeinflussen könnten.

Beim Preis hingegen gibt es Entwarnung: Berichten zufolge soll das iPhone 17 Air nicht teurer sein als das iPhone 16 Plus, das in den USA ab 899 US-Dollar erhältlich ist. Ein unverhältnismäßiger Preisanstieg ist daher nicht zu befürchten.

Apple muss die Kundinnen und Kunden emotional überzeugen Objektiv betrachtet treffen die beiden zentralen Kritikpunkte am iPhone 16e auch auf das iPhone 17 Air zu. Meiner Meinung nach muss sich Apple daher bei der Vermarktung vollständig auf die emotionalen Werte des neuen Modells konzentrieren. Nur wenn die Kundinnen und Kunden das ultradünne Design so sehr lieben, dass sie dabei „den Verstand ausschalten“, wird das iPhone 17 Air ein Erfolg. Andernfalls könnte es in Zukunft ein Nischenmodell und ein Ladenhüter bleiben. Sven Kaulfuss

