Lenovo entwickelt ein Windows-Laptop, das es in der Form noch nie gab

Lenovo ist bekannt dafür, teilweise sehr extravagante Produkte zu entwickeln und sogar auf den Markt zu bringen. Schon bald könnte das Portfolio um ein richtig kurioses Laptop erweitert werden. Dieses ist nämlich mit einem Solarmodul auf der Außenseite ausgestattet.

Lenovo-Laptop mit Solarmodul aufgetaucht

Solaranlagen und Balkonkraftwerke liegen aktuell voll im Trend. Ergibt ja auch Sinn, denn ihr könnt den sonst sehr teuren Strom selbst produzieren und viel Geld sparen. Lenovo hat sich wohl gedacht, dass man das gleiche Konzept auch für ein Yoga-Laptop anwenden kann. Profi-Leaker Evan Blass hat dies nun vorab geleakt:

Lenovo plant ein Yoga-Laptop mit Solarmodul. (© @evleaks)

Viele Informationen zu dem neuen Lenovo-Laptop mit Solarmodul auf der Oberseite hat @evleaks nicht geteilt. Es soll sich dabei aber nicht um ein finales Produkt handeln, sondern um ein Konzept. Ob ein solches Gerät jemals auf den Markt kommt, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Gut möglich, dass Lenovo das Gerät bald zeigt und dann weitere Details verrät.

Ergibt so ein Solar-Laptop überhaupt Sinn?

Es gibt tatsächlich schon mobile Lösungen, mit denen ihr beispielsweise ein Smartphone mit einem Solarmodul unterwegs aufladen könnt. Bei Laptops funktioniert das bisher noch nicht so wirklich, weil die Solarmodule zu klein sind und entsprechend wenig Energie erzeugen.

Bei diesem Lenovo-Laptop dürfte es ähnlich sein. Auf der Fläche könnte so ein Solarmodul mit gutem Wirkungsgrad vermutlich 15 bis 20 Watt erzeugen. Das Gerät müsste also mehrere Tage in der Sonne liegen, um komplett aufgeladen zu werden.

Weiterhin stellt sich die Frage, wie gut es für ein Display und den verbauten Akku überhaupt ist, wenn ein Laptop so lange in der prallen Sonne liegt. Die Belastung könnte sehr groß sein, der Gewinn an Energie aber kaum vorhanden. Interessant ist das Konzept sicher, praktikabel aber wohl kaum. Doch wir lassen uns gerne eines Besseren belehren, wenn Lenovo das Gerät offiziell vorstellt.

Was sich wirklich lohnt, ist ein Balkonkraftwerk:

