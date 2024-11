MacBook Air M3 zum Schnäppchenpreis bei Amazon: Wer heute nicht kauft, kann nicht rechnen

Beim aktuellen MacBook Air mit dem M3-Chip purzeln kräftig die Preise – Amazon reduziert ein Modell ganz besonders. Wer mehr Platz auf der SSD des Notebooks benötigt, wird sich über dieses Angebot ganz besonders freuen.

Update vom 21. November: Bei Amazon erhaltet ihr das aktuelle MacBook Air in der besseren Ausstattungsvariante mit 16 GB RAM und 512 statt 256 GB Speicher gegenwärtig für nur 1.297 Euro – ein Hammerpreis (bei Amazon ansehen). Doch aufgepasst: Nur die Variante in der Farbe „Mitternacht“ ist so günstig. Die anderen Farben kosten nämlich zwischen 1.329 Euro und 1.349 Euro. Bei Apple direkt zahlt ihr für alle Farbvarianten 1.529 Euro. Bei Amazon lassen sich gegenwärtig bis zu 232 Euro sparen.