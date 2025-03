MacBook Pro M4: Release des neuen Apple-Notebooks steht kurz bevor

Wir haben März, und weitere neue Apple-Produkte stehen bereits in den Startlöchern. Als Nächstes an der Reihe ist das MacBook Air mit M4-Chip – lange müsst ihr darauf nicht mehr warten. Doch wann genau wird Apple den Schleier lüften?

MacBook Pro M4 noch diese Woche von Apple erwartet

Im Februar stellte Apple etwas unerwartet früh das neue iPhone 16e vor. Eigentlich wurde der Nachfolger des iPhone SE erst für März oder April erwartet. Doch das neue Smartphone ist nicht der einzige Pfeil in Apples Köcher. Auch für das MacBook Air steht eine Aktualisierung an – und zwar noch in dieser Woche, glaubt man dem bekannten Apple-Insider und Bloomberg-Reporter Mark Gurman (Quelle: Mark Gurman via X, ehemals Twitter).

In seiner neuesten Meldung wird der Experte sehr präzise und äußert sich zudem zu neuen iPads: „Ich erwarte, dass das M4 MacBook Air noch in dieser Woche vorgestellt wird. Die Lagerbestände sind deutlich zurückgegangen, und Apple bereitet eine Mac-bezogene Ankündigung in den nächsten Tagen vor. Bei den iPads gibt es Engpässe, aber sie werden wahrscheinlich erst später auf den Markt kommen.“

Zum Wochentag äußert sich Apple nicht, doch erfahrungsgemäß dürfte das neue MacBook Air M4 in der ersten Wochenhälfte angekündigt werden – also irgendwann in den frühen Abendstunden am Montag, Dienstag oder Mittwoch.

Erwartet wird sowohl ein neues Modell der 13-Zoll- als auch der 15-Zoll-Variante. Bisher verbaut Apple den M4-Chip im iPad Pro, im iMac, im Mac mini und im MacBook Pro. Doch wie werden sich die neuen Modelle von den bestehenden unterscheiden?

Mögliche Verbesserungen des neuen MacBook Air

Das neue MacBook Air könnte dem MacBook Pro folgend eine verbesserte 12-Megapixel-Kamera mit der beliebten Center-Stage-Funktion erhalten. Center Stage hält Nutzer automatisch im Fokus, selbst wenn sie sich bewegen. Besonders spannend: Auch Desk View dürfte an Bord sein – eine clevere Funktion, die neben dem Gesicht des Nutzers eine Draufsicht auf den Schreibtisch liefert – ideal für Präsentationen und Tutorials.

Gerüchten zufolge sollen die neuen MacBook-Air-Modelle mit drei Thunderbolt-4-Anschlüssen statt der bisherigen zwei Thunderbolt-3-Ports ausgestattet sein. Zudem könnten Nutzer erstmals bis zu zwei externe Bildschirme bei geöffnetem Deckel gleichzeitig betreiben. Ob Apple auch das exklusive Nano-Textur-Display des MacBook Pro für das Air freigibt, bleibt abzuwarten. Gut möglich, dass diese Option weiterhin den teureren Modellen vorbehalten bleibt. Größere Designänderungen sind allerdings nicht zu erwarten – das letzte große Redesign liegt ja auch erst wenige Jahre zurück.

Die Ankündigung des neuen MacBook Air M4 dürfte wie gewohnt per Pressemitteilung erfolgen, möglicherweise begleitet von einem YouTube-Video. Ein Apple-Event wird es hingegen nicht geben.

Das aktuelle Design des MacBook Air präsentierte Apple im Jahr 2022:

MacBook Air 2022: Alle Infos zum neuen Apple-Notebook

